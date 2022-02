Laurence Rupp (re.) kommt 2022 wieder mit David Schütter und Jeanne Goursaud in der Netflix-Serie "Barbaren". Regie führte Stefan Ruzowitzky. Foto: Netflix

Bei der Fortsetzung von Tyler Rake: Extraction spielt Österreich eine gewichtige Rolle. Teile des Netflix-Hits entstehen derzeit in der Wiener Donaucity. Als Partner für österreichische Produktionen bleibt das Engagement des US-Streamingriesen allerdings zunächst überschaubar.

Bei einem Ausblick des für Deutschland, Schweiz und Österreich zuständigen Netflix-Produktionsbüros gibt es mit Totenfrau eine Kooperation mit dem ORF und Mona-Film. Anna Maria Mühe begibt sich darin nach der Vorlage von Bestsellerautor Bernhard Aichner auf Rachefeldzug durch Wien und die Alpen. Nach Freud ist Totenfrau somit die zweite Zusammenarbeit mit dem ORF. Weitere Österreich-Bezüge sind vorhanden.

Liebe, Leiden und die Last des Vielvölkerstaats zeigen The Empress um Kaiserin Sisi mit Devrim Lingenau und Philip Froissant als Kaiser Franz Joseph II. Laurence Rupp führt die zweite Staffel von Barbaren unter der Regie Stefan Ruzowitzkys an. Beim Film The Story of Bubba erzählen neben Bjarne Mädel die Österreicher Georg Friedrich und Michael Ostrowski die Story von How to Sell Drugs Online (Fast) weiter. Die unrühmliche Vergangenheit von Österreichern schildert zudem eine weitere Wirecard-Doku.

Netflix investiert 500 Millionen Euro für Titel aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von 2021 bis 2023. Die sogenannte DACH-Region verzeichnet knapp elf Millionen zahlende Mitglieder. Weltweit zählt Netflix mehr als 214 Millionen Abonnenten und ist in mehr als 190 Ländern verfügbar. Seit einem Jahr betreut ein eigenes Büro den DACH-Raum und hat ab 2022 weitere Projekte in Planung:



Die Mysteryserie 1899 handelt von einem Auswanderungsschiff, das auf dem Weg von Europa in die USA unheimliche Begegnungen hat.

Achtsam morden erzählt die Geschichte eines Anwalts, der seine Ehe retten möchte und im Versuch, die alte Ordnung wiederherzustellen, unversehens zum Mörder wird.

Von der Gier der Bonzen handelt Cable Cash mit überzeugender Besetzung: Matthias Brandt, Bibiana Beglau gehören dazu.

Eine Stasi-Agentin als Auftragskillerin hält Kleo bereit mit Jella Haase als charismatischer Hauptdarstellerin.

Um Obsessionen und Abgründe geht es in Liebes Kind nach einem Thriller von Romy Hausmann.



Schuld und Sühne im bäuerlichen Milieu zeigt die Schweizer Netflix-Produktion Neumatt.

Im Film Blood and Gold geht es um einen deutschen Soldaten, der am Ende des Zweiten Weltkriegs desertiert und auf der Suche nach seiner einzigen überlebenden Tochter ins Visier einer SS-Truppe gerät, die nach einem jüdischen Goldschatz sucht.



Den Ersten Weltkrieg aus der Sicht von Soldaten in Schützengräben erzählt Erich Maria Remarques Klassiker Im Westen nichts Neues.

Eine Frau macht Urlaub in Südeuropa und lernt das Leben und die Liebe kennen: In Faraway macht Naomi Krauss unter der Regie von Vanessa Joop Lust auf Sommer, Sonne, Strand und Freude.



Um einen teuflischen Pakt geht es in Paradise mit Geschenken gegen Lebensjahre.



Eine deutsche Adaption des internationalen Make-over-Formats Queer Eye ist ebenso im Werden wie weitere, nicht näher benannte Reality-TV- und Comedy-Shows.



Bei Dokumentarstoffen haftet das Interesse vor allem an True Crime, allen voran der aufsehenerregende Fall des Doppelmörders Jens Söring sowie die Geiselnahme von Gladbeck 1988. Ins Gebirge führt der nichtfiktionale Film Facing North – ein weiteres Drama an der Eiger-Nordwand. (Doris Priesching, 8.2.2022)