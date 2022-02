Die überraschenden Bündnisse in der Ukraine-Krise, was die jüngsten Gespräche brachten und wie es in dem Konflikt weitergehen könnte

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz sprach in Washington mit US-Präsident Joe Biden. Quasi zur selben Zeit traf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Zeitgleich reiste Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg in den Donbass. Bei all diesen Reisen ging es vordergründig um eines: den Ukraine-Konflikt. Aber was bringen all diese diplomatischen Treffen und Gespräche eigentlich? Welche Positionen vertreten die einzelnen Länder? Welche Rolle spielt die Gaspipeline Nord Stream 2? Läuft es auf einen militärischen Konflikt hinaus – oder stecken wir bereits in einer Pattsituation fest? Antworten auf diese Fragen liefert Eric Frey, er ist leitender Redakteur beim STANDARD. (red, 8.2.2022)

