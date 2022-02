Matthias Mayer bei der Fahrt zur ersten seiner bereits zwei Olympiamedaillen in China. 416.000 sahen am Montag auf ORF 1 zu. Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Die Herren-Ski-Abfahrt bei den Olympischen Spielen in China lockte am Montag hierzulande viele zu sehr früher Stunde vor die Bildschirme: Im Schnitt 316.000 Zuseherinnen und Zuseher waren ab 5 Uhr morgens auf ORF 1 dabei, als Matthias Mayer am dritten Olympia-Tag Bronze holte. Das entspricht einem Marktanteil von 63 Prozent.

Den ersten Durchgang des Riesentorlaufs der Damen ab 3 Uhr früh verfolgten durchschnittlich 93.000 bei einem Markanteil von 35 Prozent. Der zweite Durchgang ab 7.45 Uhr, bei dem sich die Medaillenhoffnug von Katharina Truppe zerschlug, wurde im Schnitt von 475.000 verfolgt – die höchste Zuschauerzahl am Montag. Der Marktanteil betrug dabei 62 Prozent. (red, 8.2.2022)