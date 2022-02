Isabella Radhuber (links) und Wanda Spahl interviewen Menschen zu ihrem solidarischen Handeln während der Covid-Pandemie. Foto: Heribert CORN

Welche Rolle spielt Solidarität in Krisenzeiten? Wie verhalten sich Menschen während der Covid-19-Krise und warum? Diesen Fragen geht seit April 2020 die qualitative Interviewstudie "Solidarität in Zeiten einer Pandemie – Was machen Menschen und warum?" des Instituts für Politikwissenschaft der Uni Wien mit Beteiligung von Forschenden aus Europa und Lateinamerika nach. Isabella Radhuber und Wanda Spahl aus dem Leitungsteam der Studie erklären, was Europa von Lateinamerika lernen kann und was die Politik tun kann, damit Menschen solidarisch bleiben.



STANDARD: Was ist Solidarität?

Spahl: Während der Pandemie wurde Solidarität zu einem Buzzword. Es wurde plötzlich auch von konservativen Politikerinnen und Politikern verwendet, damit Menschen sich an die Maßnahmen halten. Das war insofern überraschend, weil wir sonst Solidarität eher aus sozialistischen Zusammenhängen kennen. Wir arbeiten in unseren Interviews mit einer bestimmten Definition: Solidarität ist Handeln, um andere zu unterstützen, mit denen wir Gemeinsamkeiten erkennen. Und dieses Handeln ist mit emotionalen, finanziellen oder anderen Kosten verbunden. Wir fassen Solidarität somit als Handlung, so können wir Solidarität beobachten. Wenn etwa im Interview jemand erzählt, dem Nachbarn geholfen zu haben, würden wir das als solidarisches Handeln beschreiben, auch wenn diese Person das nicht so beschreibt.

STANDARD: Warum tragen Menschen die Maßnahmen mit – und warum nicht?

Spahl: Vonseiten der Politik wurde oft gesagt, wir sollen solidarisch sein, indem wir uns an die Maßnahmen halten. Das ist aber nicht das Verständnis von Solidarität der Menschen, die wir interviewt haben. Für sie müssen die Maßnahmen auch in Zusammenhang mit ihrer Lebenswelt sinnvoll sein. Viele entscheiden entlang ihrer persönlichen Werte, ob sie die Maßnahmen befolgen. Eine Mutter hat erzählt, dass sie sich die Kinderbetreuung mit einer Familie aufgeteilt hat, während sie einkaufen musste. Sie meinte, das Virus verbreite sich weniger im Supermarkt, wenn sie die Kinder nicht zum Einkaufen mitnimmt. Das Nichtbefolgen der Vorgaben des damaligen Lockdowns war ihrem Verständnis nach eine viruseindämmende Handlung.

STANDARD: Gibt es Unterschiede zwischen den Gruppen?

Spahl: Quantitative Studien zeigen, dass eher Frauen die Maßnahmen befolgen als Männer, eher ältere als jüngere Menschen.

STANDARD: Die Interviews werden in Europa und Lateinamerika geführt. Warum gerade Lateinamerika?

Radhuber: Solidarität wurde während der Pandemie in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern sehr bedeutend, und sie kam direkt aus der Gesellschaft. Das dürfte in lateinamerikanischen Ländern damit zu tun haben, dass der Staat an vielen Orten nicht oder weniger präsent ist als in europäischen Ländern. Daraus erwachsen vielfältige solidarische Praktiken, die vielleicht auch schon in anderen Krisensituationen zum Einsatz gekommen sind. Bei solidarischen Praktiken wird also auch auf ein Repertoire der Gesellschaft zurückgegriffen.

STANDARD: Wo gibt es Unterschiede zu Europa?

Radhuber: Die soziale und politische Realität, aus der sich solidarische Strukturen entwickeln, ist eine ganz andere. In Lateinamerika gibt es viel mehr Krisenerfahrung, und viele Länder sind von starker Armut betroffen. Auch arbeitet der Großteil der Menschen in Lateinamerika in informellen Beschäftigungsverhältnissen. Wenn sie nicht mehr ihrer Arbeit nachkommen können, dann brauchen sie andere Strategie, um zu überleben. In Kolumbien haben Menschen in den ersten Monaten der Covid-Krise mit einem roten Tuch im Fenster signalisiert, dass sie Hilfe brauchen – worauf Menschen gefragt haben, was sie brauchen. In Bolivien sind viele von der Stadt auf das Land migriert, weil sie dort Lebensmittel selbst anbauen und so leichter überleben können. Es ist in Lateinamerika auch während der Krise im Vergleich zu Europa weniger weit verbreitet, auf die individuelle Freiheit zu pochen. Vielleicht weil viele Länder dort weniger durchkapitalisiert sind, weniger individualisiert sind. Angesichts vieler Krisen in diesen Ländern haben die Menschen dort permanent mit Restriktionen umgehen müssen, und Routinen, wie es sie in Europa gibt, haben sich nie richtig einspielen können. Ihre Erfahrungen mit Krisen sind also groß.

STANDARD: Was bedeutet das konkret für die Menschen im Umgang mit Covid?

Radhuber: Wegen der teils sehr schlechten Gesundheitsversorgung ist den Menschen bewusst, dass sie im Falle einer Infektion vielleicht nicht die nötige Betreuung erhalten oder sie sich keine leisten können. Die Gefahren erleben sie deshalb vermutlich unmittelbarer. Viele wollen nicht in eine private Klinik gehen, auch wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Wenn sie sterben, würden sie ihren Familien einen Schuldenberg hinterlassen, den niemand begleichen kann.

STANDARD: Wenn die Lebensrealitäten völlig andere sind, warum ist dann ein Vergleich zwischen Europa und Lateinamerika interessant?

Radhuber: Lateinamerika hat seit der Kolonialzeit eine große Erfahrung mit Epidemien. Ende letzten Jahres waren lateinamerikanische Länder unter den Ländern mit den höchsten Impfquoten. Da stellt sich die Frage, ob das daran liegt, dass Lateinamerika schon lange mit Epidemien umgehen musste oder weil es in diesen Ländern auch schon vor Covid-19 große Impfkampagnen gegeben hat.

Spahl: Die Pandemie hat plötzlich zum selben Zeitpunkt sämtliche Regionen weltweit betroffen. Das ist ein guter Anlass, die Perspektive zu erweitern. Die Idee war auch, dass das den politischen Blick verlagern könnte und europäische Länder auch vom Umgang mit der Pandemie in lateinamerikanischen Ländern lernen könnten, weil es dort mehr Erfahrungen mit Krisen wie einer Epidemie gibt.

STANDARD: Sie haben die Interviews zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt. Welche Veränderungen haben sich gezeigt?

Spahl: Wir haben die Interviews im April 2020, im Oktober 2020 und im Oktober 2021 durchgeführt. Im April 2020 wurde uns auch in Europa viel von spontanen Solidaritätspraktiken erzählt, zum Beispiel Einkaufen für ältere Menschen oder die Gründung von Whatsapp-Gruppen, um sich zu unterstützten. In allen europäischen Ländern können wir feststellen, dass die Personen von einer Abnahme des solidarischen Handelns berichtet haben. Wir haben eine Ermüdung festgestellt. Menschen erzählten, sie sind wieder in die "Normalität" zurückgekehrt und bemerken nicht mehr so viele spontane Hilfsleistungen. Zu Beginn der Pandemie gab es eine große Bereitschaft, Solidarität auf persönlicher Ebene zu zeigen, aber mit Fortschreiten der Pandemie wurde der Wunsch größer, dass mehr Solidarität vom Staat kommt. Diese haben die Menschen zunehmend vermisst.

STANDARD: Wie soll die konkret aussehen?

Spahl: Dass Pflegekräfte mehr Gehalt bekommen sollten, wurde zwar vielfach angesprochen – es passierte aber nichts. Das hat sich auf die persönliche Bereitschaft ausgewirkt, solidarisch zu sein. Ein Appell könnte daher lauten, dass Solidarität institutionalisiert werden muss, damit auch Menschen im persönlichen Handeln solidarisch bleiben. (Beate Hausbichler, 13.2.2022)