Der Valentinstag steht vor der Tür, und egal, ob man ihn mag oder nicht – in einer Situation ist er geradezu unerträglich. Nämlich wenn man gerade Liebeskummer hat. Und nicht nur das: auch die Corona-Pandemie sorgt für noch mehr Herzschmerz als in "normalen" Zeiten. Wir fragen uns heute: Wieso ist Liebeskummer als Gefühl so eindrücklich, dass jedes zweite Lied, unzählige Filme und Bücher davon handeln? Wie geht man am besten mit Liebeskummer um? Und was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, selbst nicht mehr mit dem Herzschmerz zurechtzukommen?

Darüber sprechen wir heute mit Birgit Maurer. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und hat vor knapp 15 Jahren die erste Liebeskummerpraxis in Wien gegründet.

Wir fragen sie auch, was sie in dieser Zeit so über Beziehungen gelernt hat, ob manche Menschen besonders anfällig für ein gebrochenes Herz sind und wieso eine Trennung den einen völlig aus den Socken haut, während sie eine andere mitunter komplett kaltlässt.

(red, 08.02.2022)