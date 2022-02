Auf dem gewöhnlich vielbefahrenen Wiener Gürtel sind unterschiedliche Ansichten zur korrekten Vollziehung der Straßenverkehrsordnung nicht unüblich, ein Vorfall vom 12. Dezember landete aber vor dem Strafgericht. Foto: Matthias Cremer

Wien – "Ich habe ihn eigentlich als Gentleman kennengelernt", sagt Zeugin Marie-Sophie über den Angeklagten Mohamed M., einen 25 Jahre alten unbescholtenen Österreicher. Auch das Outfit, in dem M. vor Richterin Martina Hahn sitzt, wirkt distinguiert – weißes Hemd unter dunklem Pullunder und Stoffhose. Am 12. Dezember soll der Arbeitslose weniger gesittet gewesen sein: Er soll bei einer Fahrt auf dem Wiener Gürtel die Insassen eines anderen Automobils mit einer Gaspistole bedroht haben.

"Wie kommt es zu diesem Vorfall?", will die Richterin wissen. "Ich habe zwei Damen im 19. Bezirk abgeholt, beide waren angeheitert", drückt der Angeklagte sich gewählt aus. Bei der Fahrt Richtung Penzing sei er gegen ein Uhr morgens vom Fahrer eines BMW geschnitten worden, der ihn danach aus seiner Sicht unmotiviert mehrmals ausbremste. "Am Gürtel fahren sie immer komisch", resümiert er. Als er auf gleicher Höhe mit dem BMW gewesen sei, habe er eine grüßende Handbewegung gemacht und gelacht.

Stop-and-go-Verkehr vor Unfallstelle

"Darauf wurde das hintere Fenster geöffnet und ein Mann fragte provokant, ob ich betrunken sei", erinnert der Angeklagte sich. Im Stop-and-go-Verkehr vor einer Unfallstelle entstand ein Disput, am Ende forderte ihn sein Kontrahent auf, an der Straßenseite anzuhalten, "um das zu klären". Da habe er Angst bekommen und daher die Schreckschusspistole aus seinem Handschuhfach genommen und aus dem Fenster in Richtung des zweiten Wagens gehalten, gesteht M. ein. "Aber wovor hatten Sie Angst? Sie hätten ja einfach weiterfahren können?", fragt die Richterin nach. "Ja, das stimmt", gibt der Angeklagte zu.

"Warum haben Sie überhaupt eine Schreckschusspistole dabei?", interessiert Hahn auch noch. "Die habe ich seit dem Sommer immer im Auto", antwortet der Angeklagte. Der Grund: Damals sei er auf dem Maria-Theresien-Platz von vier oder fünf Angreifern verprügelt worden, als er einen Streit schlichten wollte. "Ich habe noch immer eine Delle im Gesicht", verweist er auf die Folgen.

Gefundener Schlagring als "Deko"

Den zweiten Anklagepunkt, Besitz einer verbotenen Waffe, gibt M. unumwunden zu. Die Polizei fand in seiner Jacke nämlich einen Schlagring. Wieso hatten Sie den?", fragt die Richterin. "Den habe ich im 15. Bezirk auf der Straße gefunden und als Deko behalten." – "In der Jacke?" – "Ich habe ihn vergessen."

Dann geschieht etwas Ungewöhnliches: Der Angeklagte bittet darum, während der Zeugenbefragung den Saal verlassen zu dürfen. Er wolle seine Kontrahenten nicht sehen. "Weil Sie sich schämen? Oder weil Sie sich fürchten?", will Hahn wissen. M. gibt zu, dass Letzteres zutrifft, ehe er im Beratungszimmer Platz nimmt und den Aussagen bei offener Tür zuhört.

Als Haris und Alexander auftreten, kann man das mulmige Gefühl des Angeklagten besser nachvollziehen. Beide würden sich hervorragend als Statisten in einem Film über Motorradgangs eignen: dunkel gekleidete bullige Twentysomethings mit Glatzen und langen Bärten. Haris war der Fahrer, er beteuert, damals nie die Spur gewechselt zu haben, also könne er M. gar nicht geschnitten haben. Der Angeklagte sei ihm aufgefallen, da er ständig lachte, als er im Kolonnenverkehr neben ihm fuhr.

"Ich mache euch ein Problem!"

"Mein Freund hat ihn dann gefragt, ob er betrunken ist, er hat dann gefragt, ob wir ein Problem haben." Als das verneint wurde, habe M. geantwortet: "Ich mache euch ein Problem!" und mit der Waffe gezielt. "Ist von Ihrer Seite auch etwas Provokantes gesagt worden?", erkundigt sich Hahn. "Nein, wir hatten ja eine Dame dabei", bestreitet Haris das. Als sie an der Unfallstelle ankamen, die der Grund für den stockenden Verkehr gewesen sei, habe er die Polizei alarmiert, die M. dann festnahm.

Alexander, der Mann auf der Rückbank des BMW, bestätigt diese Darstellung. "Ich glaube, er wollte sich stark fühlen vor seiner Freundin", mutmaßt er über das Motiv der Drohung. Auch er bestreitet, provokant gewesen zu sein: "Auf gar keinen Fall. Wie Sie sicher wissen, sind wir vorbestraft, und wir brauchen gar keine Probleme", verrät er der Richterin, die ihn aufklärt, dass Strafregisterauszüge von Zeugen kein Aktenbestandteil sind.

Panikattacke durch Polizeieinsatz

Marie-Sophie, M.s Beifahrerin, sagt, sie könne sich nicht an eine Gaspistole erinnern. Sie weiß nur noch, dass der Angeklagte sich über die Bremserei des Vorderfahrzeugs geärgert habe, meistens habe sie sich mit ihrer Freundin auf der Rückbank unterhalten. Als plötzlich Uniformierte mit gezückten Pistolen den Wagen umstellten und "Wo ist die Waffe?" brüllten, habe sie zunächst überhaupt nicht gewusst, worum es ging. Ihre Freundin erlitt durch den Polizeieinsatz eine derart heftige Panikattacke, dass sie noch immer stationär im Spital ist, sie kann als Zeugin nichts zu Wahrheitsfindung beitragen, da sie alles verdrängt habe.

Bei einer Strafdrohung bis zu drei Jahren verurteilt Hahn M. schließlich zu sieben Monaten bedingter Haft. "Wenn man mit einer Schreckschusspistole auf jemanden zielt, ist klar, dass sich der andere fürchtet. Und im Dunklen kann man auch nicht erkennen, ob es sich nicht um eine echte Waffe handelt", glaubt sie dem Angeklagten seine Notsituation nicht. Der 25-Jährige akzeptiert die Strafe, da er aber ohne Verteidiger erschienen ist, hat er automatisch drei Tage Bedenkzeit. Die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 8.2.2022)