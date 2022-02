Außerdem eine Reportage über die Kreuzfahrtbranche, ein "Weltjournals" über Syrien und das Erbe des IS sowie "Meryns Sprechzimmer"

Magischer Moment, Filmsternstunde: David Bowie im Konzert und im Film "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" – 20.15 Uhr, Arte.

Foto: Solaris-Film

6.00 SPORT

Olympische Winterspiele Peking Der Tag beginnt um sechs Uhr mit dem zweiten Slalom-Durchgang der Damen. Um acht Uhr folgt das Snowboard-Cross-Damen-Finale, später die Nordische Kombination der Herren und weitere Entscheidungen. Bis 16.25, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Kreuzfahrt auf neuem Kurs Die Kreuzfahrtbranche ist durch Corona in eine Pleitewelle geschlingert. Viele stolze Ozeanriesen gingen nicht mehr auf große Fahrt, sondern auf den Schrottplatz, wie im türkischen Aliağa. Parallel dazu entstehen neue Kreuzfahrtriesen für 5000 Passagiere und mehr. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Letzte Hoffnung Organspende Jedes Jahr werden rund 650 Transplantationen durchgeführt. Mehr als 750 Menschen warten in Österreich auf ein Organ. Dank der Widerspruchsregelung dauert das für gewöhnlich nicht so lange wie in anderen Ländern. Um 21.05 folgen eine Dokumentation über Die Antibiotika-Krise und dazu ein Talk 1. Bis 22.50, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wilde Tiere an der Leine Die Leine ist ein Fluss in Niedersachsen. Ihre Uferlandschaften sind Lebensraum vieler Wildtiere: Biber, Wildschweine, Turmfalken, Erdhummeln, Feuersalamander. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DROGEN

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (D 1981, Uli Edel) 40 Jahre nach dem Film erzählte Amazon Prime 2021 die Geschichte der drogensüchtigen Jugendlichen neu – und scheiterte am Anspruch, es allen, jung und alt, recht machen zu wollen. Wesentlich kompromissloser der Film von 1981, nicht zuletzt dank der beeindruckenden Darstellung von Nina Brunckhorst und dem von David Bowie getragenen Soundtrack. Zwei Dokus erzählen im Anschluss daran die Geschichte des Films und von Christiane F. Bis 0.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Syrien und das Erbe des IS beleuchtet der erste Weltjournal-Beitrag. Danach geht es ab 23.05 um die Frage, was aus den Kindern der IS-Kämpfer wurde. Zu Wort kommen betroffene Kinder und Jugendliche. Bis 23.55, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Meryns Sprechzimmer Wie man optimal nach seinem Rhythmus lebt und was zu tun ist – Gäste bei Siegfried Meryn: Brigitte Holzinger, Schlaf- und Traumforscherin, Claudia Lazar, Allgemeinmedizinerin, Edda Winkler-Pjrek, Psychiaterin. Um 23.20 folgt die Doku Lebenselixier Licht. Bis 0.05, ORF 3

22.45 DOKUMENTARFILM

Die Kür ihres Lebens Die Doku beginnt vier Jahre vor deren Start mit den Olympischen Spielen 2018 und erzählt, wie sich die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot im harten Training zusammenraufen und mit einer einzigartigen Kür das für unmöglich Geglaubte schaffen. Bis 0.00, BR