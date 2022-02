Unser Mann in Peking plagt sich mit dem chinesischen Internet herum

Ein Roboter in der Curling-Halle. Foto: AP Photo/Brynn Anderson

Das Internet wird in China für Journalisten einwandfrei funktionieren, so lautete ein Versprechen des IOC vor Beginn der Olympischen Spiele. Das wird meine Oma nicht freuen, aber ich habe nach meinem Ankommen im Hotel nicht zuerst die Socken ausgepackt und die Leiberln zusammengelegt in den Schrank verräumt, sondern den Laptop aufgedreht.



Das IOC hat gelogen. Google funktioniert hier nicht. Auch Twitter, die Informationsquelle in der schnellen Geschwindigkeit, wie wir das hausintern nennen, ist gesperrt. Interessanterweise lässt sich auch die Homepage der Bild nicht öffnen. Immerhin: Whatsapp funktioniert im Hotel, das beruhigt Verwandte und Freunde, und ich muss zugeben, auch mich. Videoanrufe funktionieren, Bilder versenden oder empfangen ist nicht möglich.

Im Pressezentrum funktioniert tatsächlich fast alles. Nur die Homepage des oberösterreichischen Skiherstellers Fischer ist auch dort nicht abrufbar. "Error 403 Forbidden / Zugriff verweigert." Eine STANDARD-Anfrage zum Thema ließ das Unternehmen vorerst unbeantwortet.

Jede Google-Anfrage verlangt ein Häkchen neben dem Satz: "Ich bin kein Roboter." Es gebe "ungewöhnlichen Datenverkehr". Und: "Diese Seite überprüft, ob die Anfragen wirklich von Ihnen und nicht von einem Robot gesendet werden." Ich frage mich, ob ich komische Dinge google. Es ist nichts Unanständiges dabei, das verspreche ich. Die Frage ist legitim, hier mixen Roboter Cocktails oder liefern das Essen des Roomservice in die Zimmer. Über das Essen braucht es bald ohnehin eine eigene Kolumne. (Lukas Zahrer, 8.2.2022)