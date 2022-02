In dieser Galerie: 2 Bilder und ein weiterer Inhalt Mayers Rezept für Lockerheit in heiklen Situationen: "Ich habe gewusst, wenn es sich ausgeht, geht es sich aus. Wenn nicht, dann nicht." Foto: Retters /Silva Mayer hat viel getüftelt und sehr viel riskiert. Foto: AP/ Bukaty

Rituale sorgen für Ruhe, vor allem im Sport. Matthias Mayers Ritual endete beinahe in einem Desaster. Im Starthaus überstreckt der Speed-Skifahrer immer seinen Rücken. Er schiebt dabei seine Skier gegengleich hin und her, bevor er sich abstößt. Als Mayer im Super-G sein Ritual beendete, rutschte er beinahe aus dem Starthaus. Nur Zentimeter fehlten, und er hätte dabei die Zeitnehmung ausgelöst. Er sammelte sich, startete regulär. Eine Minute und 19,94 Sekunden später war er im Ziel, so schnell wie kein anderer.

Nach nicht optimaler Fahrt im oberen Abschnitt holte er im Finish den entscheidenden Vorsprung, der letztlich mit vier Hundertsteln auf den US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle sehr knapp ausfiel. Norwegens Favorit Aleksander Aamodt Kilde lag als Dritter bereits 0,42 Sekunden zurück.

Vorbild Opa

Mayer ist 1990 in St. Veit an der Glan geboren, aufgewachsen ist er am Afritzer See. Sein Vater Helmut gewann bei Olympia 1988 in Calgary Silber im Super-G, er brachte ihn zum Skifahren. Seine Mutter Margret ist Sterbebegleiterin, sie leitet zudem ein Meditationszentrum. Während ihn alle "Mothl" nennen, sagt sie "Thammi" zu ihm. Er hat einen jüngeren Bruder, seit 2020 ist er mit Partnerin Claudia verheiratet. Mayers großes Vorbild ist sein Opa, der einen Almbetrieb leitet. Ihm hilft er bei der Arbeit im Wald. Wäre Mayer nicht Skiprofi, hätte er gerne eine Lehre als Tischler oder Zimmermann absolviert, jedenfalls "irgendwas mit Holz".

2014 reiste er zu den Olympischen Spielen nach Sotschi. Ohne zuvor ein Weltcuprennen gewonnen zu haben, krönte er sich zum Abfahrtssieger. Ein "extremer Hype" folgte, wie er heute sagt. Vier Jahre später gewann er im olympischen Super-G von Pyeongchang, nun wiederholte er den Erfolg in Peking.

Die Ruhe als Stärke

Mayer spricht mit Kärntner Dialekt. Häufig witzig, manchmal sarkastisch, so gut wie nie aufgeregt. Die Ruhe ist seine Stärke. Zwei Rückschläge hätten ihm Demut beigebracht, sagt er. Als ihn der ÖSV 2012 in die Nationalmannschaft aufnahm, entwickelte er eine hartnäckige Lebensmittelvergiftung. Er verlor 15 Kilo, bekam eine Arthritis. Drei Jahre später brach er sich bei der Abfahrt in Gröden einen Brustwirbel.

Wenn man besonders kritisch auf Mayers Karriere blickt, gibt es ein paar Makel: Mayer gewann elf Weltcuprennen, aber noch nie eine Gesamtwertung. Bei Weltmeisterschaften schaffte er es noch nie in die Top drei, bei Olympia dagegen schon viermal. Am Montag hatte er Bronze in der Abfahrt geholt, nun ist er Österreichs erfolgreichster Skiläufer der Olympia-Geschichte.

Geschichte

Mit drei Goldenen und einer Bronzenen hat er Toni Sailer (dreimal Gold) überholt. Hinter ihm liegen in diesem Ranking auch Herman Maier und Marcel Hirscher. In Österreichs Geschichte der Winterspiele waren nur Felix Gottwald und Thomas Morgenstern erfolgreicher.

Seine Ausbeute in skialpinen Angelegenheiten kann sich auch international sehen lassen. Die französische Legende Jean-Claude Killy hatte bei den Spielen 1968 in Grenoble mit Erfolgen in Abfahrt, Riesentorlauf und Slalom alle seine drei Olympia-Goldmedaillen realisiert. Erfolgreicher als Mayer waren nur Norwegens Genie Kjetil André Aamodt (viermal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze) und Italiens Ausnahmekönner Alberto Tomba (drei Goldene, zwei Silberne).

Vor seiner Fahrt zum Triumph in Yanqing hatte Mayer seinen Start geistesgegenwärtig zunächst abgebrochen, als er realisierte, dass er Gefahr lief, mit einem Stock bei der Startvorrichtung hängenzubleiben. "Das wäre blöd gewesen", sagt er. Er habe sich "sehr akribisch" auf Olympia vorbereitet. Im Rennen habe er dank des durch Abfahrtsbronze gestärkten Selbstvertrauens sehr viel riskiert, mehr als etwa zuletzt im Weltcup.

Die Lockerheit

Der 31-Jährige betont die Bedeutung der psychischen Vorbereitung. "Es ist wahrscheinlich das Wichtigere, dass man mental, geistig voll auf dem Höhepunkt ist, damit man mit der Lockerheit reingeht, mit der man am Ende auch schnell sein kann. Wenn man zu viel will, geht es nach hinten los. Wenn man zu viel Respekt hat, dann bremst man zu viel."

In einer Reihe mit den erfolgreichsten Athleten zu stehen fühle sich sehr gut an, sagt er. Über Geschichte möchte er sich jetzt aber keine Gedanken machen. "Es war ein super Rennen, ein enges Rennen." Anerkennende Worte kamen von Abfahrtstrainer Sepp Brunner: "Er ist wirklich entspannt, gestern hat er zwei Bier getrunken. Er ist sehr stark im Kopf, und das brauchst du für diese Großereignisse."

Feiern, fischen, helfen

Entspannt geht es auch am Afritzer See zu. "Es ist ein wichtiges, schönes Platzl", sagt Mayer. Unweit des Sees steht das Vereinshaus seines Fanclubs. Mayer: "Die Olympiasiege wurden riesig gefeiert." Feiert er nicht gerade seine Medaillen, fischt er gerne, fährt Wasserski oder spielt Schach. Im ÖSV-Team würden ihm diesbezüglich würdige Gegner fehlen, sagte er einmal.

In der Flüchtlingskrise 2015 nahm Mayers Verwandtschaft zwei irakische Familien auf, deren Bekannte halfen bei der Integration. Auf Facebook teilte Mayer ein Foto von sich mit zwei geflüchteten Kindern auf seinen Armen und schrieb: "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here!" (Thomas Hirner, Lukas Zahrer, 8.2.2022)