Omikron hat Österreich weiter fest im Griff, den Arbeitsmarkt scheint das jedoch nicht zu tangieren. Die Arbeitslosigkeit sinkt von Woche zu Woche. Im Vergleich zur Vorwoche sind 11.000 Betroffene weniger als arbeitslos oder in Schulung beim AMS gemeldet. Auch im Hinblick auf die Daten aus den vergangenen Jahren zeigt sich ein erfreuliches Bild: Die Anzahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer Anfang Februar ist mit 393.544 so niedrig wie in den Vergleichsmonaten seit zehn Jahren nicht mehr.

Saisonaler Rückgang

Einen Grund für den Rückgang sieht Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in saisonalen Effekten. Mit der verbesserten Wetterlage würden vermehrt Personen aus der Saisonarbeitslosigkeit geholt, etwa im Baugewerbe. In den kommenden Monaten erwartet Kocher einen weiteren Rückgang. Zudem ortet der Arbeitsminister den Trend, "dass sich Beschäftigte und Betriebe im Verlauf der Pandemie immer mehr an die besondere Situation angepasst haben".

Nicht alle halten bis zum Pensionsantritt dem Leistungsdruck stand. Betriebe sind schlecht darauf vorbereitet, Arbeitsbedingungen zu adaptieren. Foto: Imago

So erfreulich diese Prognosen auch sind, so problematisch bleibt die Situation für Langzeitarbeitslose. 110.000 Personen sind laut Arbeitsministerium derzeit seit mindestens einem Jahr ohne Job. Einem neuen Beschäftigungsverhältnis steht Kocher zufolge oft ein Mismatch im Qualifikationsniveau im Weg. Zu hohe Anforderungsprofile der Unternehmen träfen auf teils mangelhafte Ausbildungen der Suchenden. Gemäß aktuellen Daten verfügen 45 Prozent der Arbeitssuchenden etwa lediglich über einen Pflichtschulabschluss.

Angeschlagene Gesundheit

Mit Sorge blickt der Arbeitsminister auch auf eine andere Hürde auf dem Weg von der Arbeitslosigkeit zurück in einen Job: den Gesundheitszustand der Arbeitssuchenden. Derzeit ist rund ein Viertel von ihnen nur schwer vermittelbar, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind. Es ist ein diffiziles Problem. Arbeitslose verzeichnen erheblich mehr Krankenhausaufenthalte und verbringen mehr Tage im Krankenstand als Beschäftigte, zeigen frühere Auswertungen.

Pauschale Antworten gebe es darauf nicht, so Kocher. Dass der Gesundheitszustand arbeitsloser Menschen signifikant schlechter sei als jener von Erwerbstätigen, sei gut dokumentiert, sagt Wifo-Expertin Christine Mayrhuber. Was nicht heißen müsse, dass Menschen wegen ihres Gesundheitszustands arbeitslos würden. Aber ein Jobverlust komme oft eben erschwerend dazu.

Adaptieren statt aussortieren



Mayrhuber verweist auf den aktuellen Fehlzeitenreport, wonach Jugendliche unter 20 Jahren vergleichsweise häufig krank sind. Danach gehen die altersspezifischen Krankenstandsquoten zurück. Ab 45 Jahren steigt die durchschnittliche Zahl an Krankenstandstagen aber wieder an und erreicht bei Beschäftigten zwischen 60 und 64 Jahren den Höchstwert.

Ganz oder gar nicht: Das es auch dazwischen etwas gibt, ist hierzulande noch zu wenig geübte Praxis. Foto: imago

Ältere Arbeitskräfte treten zwar seltener als junge einen Krankenstand an, sind dafür aber eher länger krank. Mit ein Grund laut Mayrhuber: Betriebe hätten den Umgang mit Menschen, die nicht zu 100 Prozent leistungsfähig seien, noch zu wenig auf dem Schirm. Statt sie auszusortieren – womit für ältere Arbeitnehmer oft das Abstellgleis etwa in der Arbeitslosigkeit vorprogrammiert ist –, gibt es zahlreiche Instrumente, auf die auch Arbeitsminister Kocher verweist. Das Programm Fit2work biete etwa kostenlose und freiwillige Beratung insbesondere zur Wiedereingliederung nach langen Krankenständen. Es hat nur einen Haken: Es wird zu wenig in Anspruch genommen.

In den nordischen Ländern sowie in der Schweiz und in den Niederlanden setzt man auf bindende Ansätze wie verpflichtende Gespräche zwischen Beschäftigten, Betrieben und Sozialversicherung, wenn die Fehlzeiten eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin 40 Tage erreichen, sagt Wifo-Ökonomin Mayrhuber. In den Niederlanden hätten Betriebe ein ganz besonderes Interesse, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie müssen bis zu zwei Jahre lang eine Art Invaliditätspension bezahlen, wenn Beschäftigte aus Gesundheitsgründen aussortiert werden.

Reise nach Dänemark

Arbeitsminister Kocher will sich demnächst für die Reform der Arbeitslosenversicherung unter anderem in Dänemark Inspiration holen. Dort schafft man es besonders rasch, Arbeitslose wieder zurück in einen Job zu bringen. Gut möglich, dass Kocher auch Erkenntnisse mitbringt, wie der Umgang mit weniger Leistungsfähigen in Betrieben gelingen kann. (Regina Bruckner, Nicolas Dworak, 9.2.2022)