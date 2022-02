Der 43-Jährige führt familiäre Gründe für seine Entscheidung an

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow haben das RTL-Dschungelcamp moderiert. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Daniel Hartwich beendet nach der aktuellen 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" seine Moderation an der Seite von Sonja Zietlow. Der 43-Jährige begründete diesen Schritt am Dienstag in einer Aussendung mit familiären Gründen. Hartwich moderierte das RTL-Dschungelcamp seit der siebten Staffel im Jahr 2013.

Die 15. Staffel werde die letzte für ihn sein, so Hartwich: "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann." Es sei ihm eine Freude und Ehre gewesen, "mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten".

Markus Küttner, RTL-Unterhaltungschef, erklärte: "Vor einiger Zeit habe ich von Daniels Entscheidung erfahren und bedaure diese. Daniel hat unsere Erfolgsshow mit seiner großartigen Art über Jahre mitgeprägt." Man freue sich, Hartwich auch weiterhin als Moderator von "Let´s Dance" und weiteren RTL-Shows on air zu haben. Man spreche bereits "über neue, gemeinsame Projekte". Was seine Nachfolge im Dschungel betrifft, haben man "bereits erste, sehr gute Gespräche geführt". (red, 8.2.2022)