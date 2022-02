Der wohl am kontroversesten diskutierte Veranstaltungsort bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist die Schanze für den Big Air im ehemaligen Industriegebiet

Von all den kontroversen Sportstätten der Olympischen Spiele ist die Schanze für den Big-Air-Bewerb im Westen der chinesischen Hauptstadt die mit Sicherheit am meistdiskutierte, was man bei reinen Kunstschneeschläuchen auf Bergen und milliardenteuren Eiskanälen erst einmal hinbekommen muss. Der Big Air Shougang Park steht aber nun einmal im unmittelbaren Schatten von vier großen Kühltürmen eines ehemaligen Stahlwerks, das just für die Olympischen Sommerspiele 2008 aufgrund seiner luftverpestenden Abgase abgeschaltet wurde.

Die Schanze soll jedenfalls die erste permanent installierte ihrer Art sein und bleiben. Im Entwicklungsbezirk drum herum sollen zahlreiche Büros, Cafés und Sportstätten entstehen. Ein Best-of skurriler Bilder der Sportstätte wollen wir Ihnen dennoch nicht vorenthalten, bevor sie in ein paar Jahren vielleicht tatsächlich in neuem Glanz erstrahlt. (faso, 8.2.2022)