Auch im Sinne des Klimas gilt es, Rechenzentren zu optimieren. Foto: AFP / Alain Jocard

Seit gut 20 Jahren entwickeln Forschende unter dem Schlagwort "Internet der Dinge" eine technische Vision, bei der physische und virtuelle Objekte vernetzt sind. Voraussetzung dafür ist, dass physische Objekte eindeutig identifiziert werden können – etwa mittels RFID – und damit ein virtuelles Gegenstück in einem internetähnlichen Netzwerk erhalten können.

Der Begriff Internet der Dinge hängt eng mit anderen technologischen Paradigmen zusammen wie etwa "ubiquitous computing" und "smarten Objekten": Gemäß diesen Visionen sollen mit Sensoren ausgestattete Objekte mehr oder minder nahtlos in ihre Umgebung integrierbar sein.

Ein jüngerer Trend in diesem Bereich nennt sich Smart-Cloud-Computing-Continuum. Der Begriff Continuum soll zum Ausdruck bringen, dass in dieser Vision die einzelnen Bestandteile des Internets der Dinge – vom kleinen Sensor oder dem mobilen Gerät bis hin zum riesigen Rechenzentrum – nicht mehr isoliert betrachtet werden.

Die Fachhochschule Burgenland hat jüngst ihre Forschungsaktivitäten rund um Cloud-Computing und das Internet der Dinge gebündelt und im Forschungszentrum Smart Computing Continuum (SCC) zusammengeführt. Leiter des Zentrums in Eisenstadt ist der Computerwissenschafter Sabri Pllana, der zuvor an der Linné-Universität in Schweden tätig gewesen ist.

Schnell, sparsam, sicher

Eine zentrale Zielsetzung von Smart-Computing-Continuum besteht darin, die Einzelteile als integrative Bestandteile eines Ganzen, eben eines allumfassenden Kontinuums, zu verstehen. Diese Zusammenführung birgt das Potenzial für Verbesserungen: "Wir versuchen, solche Systeme in dreifacher Hinsicht zu optimieren: Schnelligkeit, Energieverbrauch und Sicherheit", sagt Pllana.

Nicht immer sei klar, ob beispielsweise eine App die Datenverarbeitung direkt auf dem Smartphone ausführen soll oder ob es nicht vielleicht besser ist, die Daten an ein Rechenzentrum zu übertragen und die Datenverarbeitung dann dort stattfinden zu lassen. Klassisch sind die Endgeräte für das Sammeln von Daten zuständig, die rechenintensive Auswertung erfolgt hingegen in der Cloud.

Die Vision des Computing-Continuums, die auch in der Digitalen Strategie der Europäischen Kommission eine Rolle spielt, stellt dieses Paradigma infrage. "Es geht darum, zu entscheiden, wo man etwas rechnet", sagt Pllana. Methodisch legt er Wert auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bei der Entwicklung von Optimierungsalgorithmen.

Dadurch werden Systeme "smart", so wie es das Smart-Computing-Continuum im Namen trägt. Das Budget des SCC ist abhängig von der Anzahl bewilligter Forschungsprojekte, es bewegt sich im Bereich zwischen 500.000 und einer Million Euro jährlich. Der Großteil der IT-Projekte an der FH Burgenland ist anwendungsorientiert und durch Drittmittel finanziert.

Prototypen funktionieren

"Wir entwickeln Prototypen oder Demonstratoren, mit denen wir zeigen, dass theoretische Konzepte in der Praxis funktionieren", sagt Pllana. Der Wechsel von einer vor allem an der Grundlagenforschung orientierten Universität an eine anwendungsnahe Fachhochschule fällt Pllana nicht schwer: "Ich habe auch früher schon Projekte mit Unternehmen durchgeführt", sagt er. "Ich genieße es, zu sehen, wenn etwas implementiert wird und dann läuft." (Raimund Lang, 15.2.2022)