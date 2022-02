Das Protestcamp ist geräumt, der Weg scheint frei für die Stadtstraße. Doch die Stadt Wien hat sich in eine Sackgasse manövriert und klammert sich an alte Konzepte

Ist die Stadtstraße die Zukunft für eine "klimafitte" Donaustadt? Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus tritt im Gastkommentar dafür ein, die Stadtstraße nicht voranzutreiben. Für ihn hängt das Projekt noch "in der Luft".



Am Dienstag vor einer Woche fuhren in Wien-Donaustadt die Bagger auf, und das von Umweltschützerinnen und Umweltschützern auf der Baustelle der Stadtstraße errichtete Protestcamp wurde geräumt. Foto: Toppress Karl Schöndorfer

Seit 1. Juli 2021 reißt die Aufregung über vermeintlich wichtige Straßenbauvorhaben nicht ab, beginnend mit einer Evaluierung des Bauprogramms der Asfinag durch Umweltministerin Leonore Gewessler. Bis heute wird von den Aufregern verschleiert, dass keines der umstrittenen Neubauprojekte, schon gar nicht der Lobautunnel, über alle erforderlichen Genehmigungen verfügt.

Eine Evaluierung von Bundesstraßen ist kein einmaliger Vorgang. Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann hat als Verkehrsminister 2007 Projekte um Jahre nach hinten verschoben, Nachfolgerin Doris Bures tat dies 2009/2010 ebenso, und im Kabinett Faymann II war erneut eine Evaluierung vorgesehen. Faymann hat 2007 den gesamten Asfinag-Vorstand gefeuert, weil der eine Anpassung des Bauprogramms an die Leistungsfähigkeit des Unternehmens forderte. Ausgerechnet Ministerin Gewessler soll plötzlich völlig rechtlos sein, wenn nun sie zur Tat geschritten ist?

Prestigeprojekt Seestadt

Die Aufregung angefacht hat zunächst vor allem die Wiener Stadtregierung, speziell Stadträtin Ulli Sima. Klagen an die Umweltministerin wurden angedroht, später gingen Anwaltsbriefe wahllos an Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, es gab eine massive wie desinformative Inseratenkampagne. Der Tenor in allen Messages: Wohnungen für 60.000 Menschen und der Weiterbau des Prestigeprojekts Seestadt seien gefährdet, die Stadtstraße Aspern müsse wegen der Seestadt gebaut werden, dies sei eine behördliche Vorgabe. Bis heute wird hier verschleiert, dass sich die Zahl 60.000 gar nicht nur auf die Seestadt, sondern auf fünf Stadtentwicklungsgebiete in der Donaustadt bezieht.

Die Fakten: Lediglich die Seestadt Nord wurde einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen, und nur für die Seestadt Nord endete die UVP mit einer bedingten Genehmigung. Die Bebauung von 80 Prozent der Baufelder ist damit an die Verkehrsfreigabe von sowohl der Stadtstraße Aspern (MA 28) als auch der S1-Spange Seestadt (Asfinag) geknüpft – Letztere hing langjährig wiederum an der S1-Lobauautobahn.

Bedingte Genehmigung

Wie es dazu kam, ist simpel erklärt: Das eingereichte Projekt enthielt für die Vollrealisierung der Seestadt nur einen Planfall mit den drei vierspurigen Hochleistungsstraßen. So waren die Umweltauswirkungen auch nur für diesen Fall dargestellt. Dass es anders nicht geht, ist eine Behauptung, die unbewiesen geblieben ist. Die Umweltorganisation Virus hat deshalb gefordert, das Einreichprojekt zu ergänzen, da andernfalls nur eine bedingte Genehmigung möglich sei – und so kam es auch. Das folgende Beschwerdeverfahren führte zu keiner Kurskorrektur. Die Ignoranz, mit der sehenden Auges trotz mehrfacher Warnungen untätig in ein beträchtliches Risiko hineingesteuert wurde, ist auffällig. Sollte die Seestadt als Argument und Druckmittel für die Straßen eingesetzt werden? – Diese Sorge im Jahr 2017 war offenbar berechtigt.



Selbst wenn jetzt alles wie von der Wiener Stadtregierung gewünscht läuft, ist mit der Erfüllung dieser Bedingung im schnellsten Fall nicht vor 2026 zu rechnen. Der naheliegende Ausweg wäre ein Antrag auf ein Änderungsverfahren, mit dem auch mindestens ein Planfall ohne Stadtstraße vorgelegt wird. Das will Sima jedoch partout nicht. Bei der Stadtstraße selbst, die nicht so umgesetzt werden kann, wie sie bewilligt wurde, ist ein Änderungsverfahren hingegen kein Problem. Alles klar?

Nur im Paket?



Im STANDARD haben im Sommer 2021 mit Robert Lechner, dem Leiter des Österreichischen Ökologie-Instituts, und dem Verwaltungsrechtler Gerhard Strejcek gleich zwei Gastkommentatoren das Junktim Seestadt/Autobahnen apportiert und als gegeben angenommen. Lechner ging sogar so weit, andere Darstellungen als "Verschwörungstheorien" abzuqualifizieren.

Keines der Wiener Stadtentwicklungsgebiete erforderte bisher eine Autobahn. Dass ein ursprünglich autofrei deklarierter und immer noch für geringen motorisierten Individualverkehr konzipierter Stadtteil wie die Seestadt keine Hochleistungsstraße braucht, ist verkehrswissenschaftliches Faktum. Dadurch geht auch die Strejcek-Argumentation einer zwingenden Notwendigkeit ins Leere, abgesehen davon, dass sich Bundesplanung an der Hochrangigkeit von Verkehrsinfrastruktur zu orientieren hat.

Überholte Konzepte

Im Dezember folgte dann Gewesslers Absage sowohl an die S1 Schwechat–Süßenbrunn (mit Lobautunnel) als auch an die S8-Marchfeld-Schnellstraße. Lediglich "die für den Wohnbau nötigen Abschnitte der S1-Spange" sollen dann weitergebaut werden, wenn Wien die – nicht von ihr evaluierte – Stadtstraße verfolgt. Anstatt sich nun mit dem politischen Gegner, der ÖVP Niederösterreich, gemeinzumachen und sich an überholte Konzepte zu klammern, täten Sima und Bürgermeister Michael Ludwig gut daran, nicht weiter die nun in der Luft hängende Stadtstraße voranzutreiben, sondern die Entwicklung Transdanubiens neu – und "klimafit" – zu denken. (Wolfgang Rehm, 9.2.2022)