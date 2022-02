[Corona-Livebericht] Ein Drittel aller Covid-Toten in Österreich lebte in Pflegeheimen

[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag fünf: Slalom: Shiffrin erneut out, Liensberger lauert

[Wien] Umfrage: Mehrheit für Stadtstraße und Lobautunnel

[Verkehr] Die Krux mit den Lastwagen und dem Lobautunnel

[Autos] Wien war 2021 laut Navi-Daten erneut Österreichs Stauhauptstadt

[Kommentar der anderen] Stadtstraßendebatte: Transdanubien neu denken

[Olympia 2022] Flexible Identität als Erfolgsrezept: Chinas zweifelhafter Star-Import

[USA] Verbannte Bücher und Meldehotlines machen Unterricht in den USA zum Minenfeld

[Hindernis für Jobsuche] Gesundheitliche Probleme erschweren bei vielen Rückkehr in einen Job

[1942-2022] Schriftsteller Gerhard Roth verstorben

[Ukraine-Krise] Scholz, Macron und Duda machen Moskau erneutes Gesprächsangebot

[Bildung] Noch weiter Weg zur sozialen Gleichheit an Hochschulen

[Gerichtsreportage] Prozess um "Gentleman" mit Gaspistole auf dem nächtlichen Gürtel

[Fahrende Keimschleudern] In Autos finden sich mehr Keime als auf Toiletten

[Wetter] Hochdruckeinfluss setzt sich in allen Landesteilen durch. Lokale Frühnebelfelder sowie ein paar Restwolken, die sich anfangs vor allem noch im Osten zeigen, machen rasch der Sonne Platz und in Folge wird es vielerorts strahlend sonnig. Der Wind weht im Osten zunächst noch mäßig bis lebhaft aus West, lässt aber auch hier weiter nach. Je nach Wind beginnt der Tag mit minus 7 bis plus 7 Grad, tagsüber werden milde 8 bis 14 Grad erwartet.

[Zum Tag] 1964: Die Beatles haben ihren ersten Auftritt im US-Fernsehen. Mit fünf Liedern (All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There und I Want to Hold Your Hand) in der Ed Sullivan Show werden sie einem Millionenpublikum bekannt.