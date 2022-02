Steckbrief Katharina LIENSBERGER (24)

Geboren: 1. April 1997 in Feldkirch/Vorarlberg

Wohnort: Göfis/Vorarlberg

Familienstand: ledig

Verein: SK Rankweil

Hobbys: Wandern, Tennis, Kitesurfen, Wasserski, Harfe spielen

Website: https://www.katharina-liensberger.at/

Größte Erfolge:

Olympia (2 Silber): Slalom 2022 Peking, Teambewerb 2018 Pyeongchang

WM (2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze): Gold Slalom und Parallelbewerb 2021 Cortina d'Ampezzo, Silber Teambewerb 2019 Aare, Bronze Riesentorlauf 2021 Cortina d'Ampezzo

Weltcup: Slalom-Disziplinsiegerin 2020/21, Zwei Siege im Slalom (Aare und Lenzerheide 2021)

Junioren-WM: Silber Riesentorlauf 2017 und 2018

Stimmen

Katharina Liensberger (Silbermedaille): "Es ist unglaublich, also wirklich, dass ich das so zeigen habe könne, da es nicht so leicht war in dieser Saison. Das so abzuliefern und bis zum Schluss durchzuziehen, ich bin superhappy und einfach dankbar. Alle, die mich unterstützt haben, die immer hinter mir stehen, das ganze Team, meine Familie. Mein Opa, den ich verloren habe, diese Saison ist er sicher tief im Herzen mitgefahren. Ich will mich einfach bedanken, bei allen, die mir immer die Daumen drücken. Es ist einfach super erleichternd und großartig, dass das so aufgegangen ist.

Es war sehr schwierig, weil ich auch gewusst habe, welche Voraussetzungen ich gehabt habe. Es war hart für mich nach dem letzten Jahr. Ich war mir nicht sicher in der Saison, wie viel kann ich wirklich schaffen, wie sehr kann ich mich am Limit bewegen. Ich bin auch dankbar, dass mein Servicemann so eine super Abstimmung gefunden hat, es ist aufgegangen."

Christian Mitter (ÖSV-Rennsportleiter): "Ich freue mich für Katharina, dass es so ausgegangen ist. Sie ist nervenstark, das hat sie schon im Vorjahr gezeigt. Heute hat vielleicht der Speed nicht gepasst, aber sie hat es erzwungen. Silber ist total verdient, das ist ein sehr gutes Slalompodium. Die Kurssetzung haben Katharina und die Petra perfekt genützt. Am Ende steht die Medaille am Papier, das bedeutet uns sehr viel."

Petra Vlhová (SVK/Gold): "Der Plan war einfach zu attackieren und zu gewinnen. Natürlich war es nicht einfach, ich war ein bisschen wütend, traurig, weil ich im ersten nicht so gefahren bin, wie ich es kann. Es war ein bisschen schwierig, mein Team hat mir gut zugeredet, und jetzt bin ich hier als Olympiasiegerin, ich kann es gar nicht glauben. Das bedeutet mir sehr viel, ich habe davon immer geträumt, dass ich das irgendwann schaffen kann. Hinter der Medaille steckt sehr viel Arbeit."

Wendy Holdener (SUI/Bronze): "Ich hatte schon abgehakt mit heute, nachdem ich im Ziel war. Als dann eine nach der anderen hinter mir war, bin ich ausgeflippt."

Katharina Huber (12.): "Es geht nur mit Vollgas, das ist mir nicht ganz gelungen, und auf dem Schnee ist halt jeder leichte Rutscher am Ansatz tödlich."