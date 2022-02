In dem Moment, in dem der "Run Austria"-Artikel online ging, geschah, was in solchen Fällen immer passiert: In den sozialen Medien brach eine Welle der Empörung aus, die binnen kurzer Zeit auch in die "echte" Medienwelt schwappte.

Kein Wunder: "Lissi" Niedereder war in ihrer aktiven Zeit eine der erfolgreichsten Läuferinnen des Landes. Ihre selbstbewusste Art – egal ob im Wettkampf oder bei PR- und Medienauftritten – war nicht jedermanns Sache. Und so, wie sie Tristyle auf dem Markt etablierte und führte, trat sie etlichen etablierten "Playern" auf die Zehen. Die meisten Menschen in der heimischen Laufwelt – mich eingeschlossen – waren überrascht bis entsetzt, als die Sache nun publik wurde.

Aber auf Social Media geschah, was dort immer geschieht: Ein Shitstorm brach los. Und bekam jene Eigendynamik, die jeder Hexenjagd seit jeher innewohnt: Plötzlich hatte es eh jeder schon immer gewusst.