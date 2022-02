In dieser Galerie: 2 Bilder Die Hochzeit fällt ins Wasser, Natalie (Georgina Campbell) wird des Kidnappings beschuldigt Foto: Apple TV+ Uma Thurman spielt eine reiche Unternehmerin, deren Sohn entführt wurde. Foto: Apple TV+

Alle stehen unter Beobachtung, jeder ist verdächtig.

Natalie steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ihre Mutter überrascht sie mit einem teuren Verlobungsring. Die zukünftige Ehefrau wird misstrauisch: Woher? Natalie forscht nach und wird sich über kurz oder lang in einer Verfolgungsjagd und tödlicher Gefahr befinden. Die Hochzeit selbst fällt später ins Wasser, denn mitten in die Zeremonie platzt die Polizei und verhaftet die Braut (Georgina Campbell). Das kam plötzlich!

Anderswo läuft es nicht besser. Die Hochschulprofessorin Tara (Elizabeth Henstridge) wird mitten im Unterricht verhaftet, ebenso wie der Hobbyhacker Aadesh (Kunal Nayyar). Ein ähnliches Schicksal ereilt den Collegestudenten Eddie (Tom Rhys Harries), und dann gibt es noch den wandelbaren Auftragskiller (Elyes Gabel), der ebenfalls auf diversen Fahndungslisten steht.

Uma Thurman als Mutter des Entführungsopfers

Einer ist's gewesen, einer von ihnen hat den Sohn der prominenten Unternehmerin Catherine Newman (Uma Thurman) entführt. Oder waren es alle fünf? Alle stehen unter Beobachtung, jeder ist verdächtig.

Das ist die Ausgangslage von "Suspicion", einem bereits erprobten Spannungsstück von Apple TV+. Die Vorlage stammt aus Israel. "Kfulim" ("False Flag") spielte das Szenario so ähnlich durch – da mit dem Sohn des iranischen Verteidigungsministers als Entführungsopfer.

Geschickte Verwirrung

Geschickt versteht es "Suspicion" mit Hinweisen zu verwirren und mit präzise platzierten Plot-Twists die Spannung zu steigern. Man möchte Wetten abschließen. Eddie, ja, Eddie ist der Entführer – oder doch die Geheimniskrämerin Natalie? Nein, Aadesh war es, ganz sicher Aadesh – und im nächsten Moment müssen aufgrund einer Wendung wieder alle Theorien geworfen werden. Gilt hier noch die Unschuldsvermutung? Oder ist jeder zuerst schuldig? Und wenn ja, wie haben sie‘s gemacht?

Die Geschichte ist inspiriert von einer wahren Begebenheit. Der ehemalige Journalist und "Kfulim"-Showrunner Amit Cohen entwarf die Serie, nachdem er von der Ermordung des Hamas-Kommandeurs Mahmud al-Mabhuh 2010 in Dubai durch den israelischen Mossad erfuhr. Überwachungskameras filmten mit. Die in den Mord involvierte Agenten verwendeten gefälschte Pässe. Plötzlich tauchten Fahndungsfotos von völlig ahnungslosen Bürger auf.

Sind es harmlose Zufälle?

Auch in "Suspicion" filmen Kameras auf der Straße mit. Wir wissen nicht, wer diese Aufnahmen macht, wer sie ansieht, wer sie verwertet. Sind es harmlose Zufälle, die zu dem Verdacht führen, oder steckt mehr dahinter?

In der Art des Spannungsaufbaus wurde "False Flag" immer wieder mit "Hatufim", der Vorlage von "Homeland", verglichen. Auch da ging es anfangs um die Frage, ob der aus irakischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte Marinesoldat nicht doch ein Überläufer ist.

"False Flag" ist in Israel ein großer Erfolg und hat dort bereits zwei Staffeln. Die dritte feiert ihre Premiere bei der Berlinale. Mit dabei sind wieder Serienerfinderin Maria Feldman ("Fauda", "No Man’s Land"), Leora Kamenetzky ("Fauda") und Amit Cohen ("No Man’s Land").

Beliebte israelische Serien

Dass Apple TV+ die Adaption von "False Flag" ins Programm aufnimmt, beweist, wie beliebt Qualitätsserien aus Israel sind. Woher kommt der Erfolg?

Arik Kneller, Gründer der Kneller Agency, einer der führenden Künstleragenturen in Israel , führt die internationale Anziehungskraft israelischer Inhalte im Interview mit "Deadline" auf die künstlerische Freiheit zurück, die israelische Talenten in der Entwicklung ihrer Projekte haben, sowie auf die steigende Nachfrage von Streamingriesen. So habe etwa der Erfolg von "Shtisel" über das Leben orthodoxer Juden in Israel für Serien manche Türen geöffnet, die bis dato also verschlossen galten.

Geld spiele indirekt eine Rolle, sagt Kneller. Aber insofern, als die kleinen Budgets zu mehr Erfindungsreichtum beitragen müssen. "Außerdem gibt es hier keinen Writers' Room – in der Regel arbeiten nur ein Autor und ein Regisseur an einer Serie. Die Macher haben sehr viel Freiheit." (Doris Priesching, 9.2.2022)

