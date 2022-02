Der 27-Jährige steuerte 44 Punkte zum 131:116-Sieg in Los Angeles bei. Auch die Phoenix Suns reiten weiter auf der Erfolgswelle

Duell der Giganten: Giannis Antetokounmpo (links) gegen LeBron James. imago images/ZUMA Wire

New York – Basketball-Star Giannis Antetokounmpo hat am Dienstag in der NBA einen starken Auftritt hingelegt. Der 27-Jährige führte seine Milwaukee Bucks zu einem 131:116-Auswärtssieg gegen die Los Angeles Lakers und brachte es dabei auf 44 Punkte, 14 Rebounds und 8 Assists.

Für den Titelverteidiger war es der vierte Sieg in Folge. Längere Serien verzeichnen derzeit nur die Golden State Warriors mit neun Erfolgen sowie die Toronto Raptors und die Boston Celtics mit je sechs.

Ebenfalls gut in Schuss befinden sich die Phoenix Suns. Das 114:109 gegen die Philadelphia 76ers war der 14. Sieg aus den vergangenen 15 Partien. (APA, Reuters, 9.2.2022)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 109:114

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 133:112

Brooklyn Nets – Boston Celtics 91:126

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 135:109

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 110:97

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 116:86

Denver Nuggets – New York Knicks 132:115

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 116:131

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 95:113

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 114:134