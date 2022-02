Bald wieder als Captain Jean-Luc Picard im Einsatz: Patrick Stewart. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Berlin – Die neue Staffel von "Star Trek: Picard" startet am 4. März beim Amazon-Streamingdienst Prime Video und hält für Fans einige Überraschungen bereit. Der Trailer verrät bereits: Whoopi Goldberg kommt in der Rolle der geheimnisvollen Barkeeperin Guinan zurück und auch John de Lancie ist als undurchschaubarer und gottähnlicher Q wieder mit im Boot. Dieses Mal hat Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) mit einer gespaltenen Realität und einer Abweichung der Zeit zu kämpfen.

Trailer zur zweiten Staffel von "Star Trek: Picard". Amazon Prime Video Deutschland

Mit "Star Trek: Picard" war Sir Patrick Stewart 2020 in seine Rolle als Jean-Luc Picard zurückgekehrt, die er sieben Staffeln lang in "Star Trek: The Next Generation" verkörpert hatte. Neben Stewart zählen unter anderem Alison Pill, Isa Briones, Jeri Ryan und Brent Spiner zu den Mitwirkenden. Eine dritte Staffel wird zurzeit gedreht. (APA, dpa, 9.2.2022)