Auch heuer findet die Leipziger Buchmesse nicht statt. Die normalerweise Mitte März überlaufenen Hallen bleiben leer. Foto: imago images / Christian Spicker

Auch heuer findet die ursprünglich für 17. bis 20. März anberaumte Leipziger Buchmesse wegen der Corona-Situation nicht statt.

"Leider sehen sich viele Aussteller und Ausstellerinnen aufgrund der Unwägbarkeiten der Pandemie aktuell nicht in der Lage, für eine solch große Publikumsveranstaltung zuverlässig zu planen. Das führte kurzfristig zu vielen Absagen", erklärte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, am Mittwoch. Laut Buchmessedirektor Oliver Zille führe "die volatile pandemische Lage bei sehr vielen Ausstellerinnen zu personellen Engpässen". Also habe man sich in Abstimmung mit dem Beirat entschieden, die Veranstaltung abzusagen.

Von einem "schweren Schlag" für die Branche spricht in einer ersten Reaktion Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. "Die Messe wäre für das Buch und alle, die dafür und davon leben, sehr wichtig gewesen. Nun fehlt den Verlagen und ihren Autor*innen einmal mehr jene so lang ersehnte Bühne."

Bereits die dritte Absage

Es ist die dritte Absage der zweitgrößten deutschen Buchmesse seit Beginn der Pandemie. Österreich hatte heuer eine "Auftaktveranstaltung" für seinen auf 2023 verschobenen Gastlandauftritt geplant.

In den vergangenen Tagen hatten Branchenberichten zufolge große Verlagsgruppen wie Oetinger und Penguin Random House ihre Teilnahme abgesagt. Allerdings gab es auch ausdrückliche Bekenntnisse zur Messe wie von der Kurt-Wolff-Stiftung, der Interessenvertretung unabhängiger Verlage.

Die Leipziger Messe hatte sich trotz der anhaltenden Pandemie dazu entschieden, die Buchmesse an ihrem angestammten Märztermin stattfinden zu lassen. Direktor Oliver Zille hatte dies damit begründet, dass 75 Prozent der Aussteller aus Vorkrisenzeiten eine Teilnahme für 2022 zugesagt hätten. Aus der sächsischen Landespolitik hatte es positive Signale für die Messe gegeben.

Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 war die Leipziger Buchmesse eine der ersten großen Messen in Deutschland gewesen, die abgesagt worden waren. Voriges Jahr hatten sie die Veranstalter in den wärmeren Mai verlegen wollen, doch auch dieser Termin hatte sich nicht halten lassen. (APA, red, 9.2.2022)