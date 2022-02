Die Staatsanwaltschaft wirft ÖVP-Klubchef Wöginger eine Einmischung in die Bestellung des Postens vor. Das Finanzministerium sieht "keine Grundlage" für Neuausschreibung

In dieser Galerie: 2 Bilder ÖVP-Politiker August Wöginger soll 2017 bei der Bestellung des Vorstands im Finanzamt Braunau interveniert haben. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER SPÖ-Klubobmann Lindner betont, es gehe um den guten Ruf Oberösterreichs. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER

Linz – Nach Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger bei der Bestellung des Vorstands des Finanzamts Braunau 2017 fordert der geschäftsführende oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Michael Lindner die Neuausschreibung des Postens. Die Besetzung werfe ein schlechtes Licht auf den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. "Herr Stelzer, beenden Sie den türkisen Postenschacher!", appellierte er in einer Presseaussendung am Mittwoch direkt an den ÖVP-Landeshauptmann.

Es gehe um den guten Ruf Oberösterreichs, den es zu schützen gelte, insistierte Lindner. Er erneuerte auch die Forderung an August Wöginger, er möge unverzüglich für Aufklärung sorgen und im Immunitätsausschuss des Parlaments selbst um seine Auslieferung ersuchen. Diese hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Montag beantragt.

Betroffene Person in anderer Dienststelle

Das Finanzministerium sieht hingegen "keine Grundlage" für die Forderung Lindners nach einer Neuausschreibung. Begründet wird die Ablehnung damit, dass "einerseits die Finanzämter unter der Leitung des Finanzamt Österreich aufgegangen sind und andererseits die betroffene Person mittlerweile nicht mehr an der gegenständlichen Dienststelle, sondern an einer anderen beschäftigt ist", wie es aus dem Finanzministerium gegenüber der APA hieß.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sah sich als den falschen Ansprechpartner. "Wie allgemein bekannt sein sollte, hat das Land OÖ keinerlei Zuständigkeiten für Personalbesetzungen im Bereich der Finanzämter, sondern ausschließlich das Finanzministerium", ließ er in einer Stellungnahme gegenüber der APA wissen.

Vorwurf "parteipolitisch motivierter Besetzungswunsch"

Wöginger soll im Zuge der Neubesetzung beim damaligen Kabinettschef des Finanzministeriums, Thomas Schmid, interveniert und "seinem parteipolitisch motivierten Besetzungswunsch Nachdruck" verliehen haben, somit besteht für die WKStA der Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Wöginger betonte in einer Stellungnahme, "zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die unabhängige Kommission" genommen zu haben.

Die damals unterlegene Bewerberin hat die Postenbesetzung juristisch bekämpft und bekam vom Bundesverwaltungsgericht Recht – die Finanzbeamtin sei die bestgeeignete Kandidatin gewesen. Daraufhin erstattete sie Anzeige wegen Amtsmissbrauchs bei der Staatsanwaltschaft Linz. Ob Wöginger ausgeliefert wird, entscheidet der Immunitätsausschuss des Nationalrates. (APA, 9.2.2022)