Salma Hayek, Scarlett Johansson, Seth Rogen, Idris Elba und Ewan McGregor sind nur einige der Stars, die in den diesjährigen Spots vertreten sind

Arnold Schwarzenegger als Zeus und Salma Hayek als Hera sind nur zwei der Hollywood-Stars, die heuer in einem Werbespot während des Super Bowl in der Nacht auf Montag zu sehen sein werden. Bekanntlich handelt es sich dabei nicht nur um ein sportliches Großereignis, sondern mit rund 100 Millionen Zuschauern allein in den USA auch um das größte TV-Ereignis Nordamerikas. Den dabei geschalteten Werbespots, die sich große Marken mehrere Millionen Dollar kosten lassen, ist maximale Aufmerksamkeit sicher. Wir versammeln hier die besten Commercials, die bereits im Vorfeld des Mega-Events veröffentlicht wurden.