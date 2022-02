Stephan Tauschitz ist neuer Leiter des Kärntner Verfassungsschutzes. Foto: LPD Kärnten

Nichts weniger als "geschockt" zeigt sich Efraim Zuroff vom Simon-Wiesenthal-Zentrum Jerusalem über die Bestellung von Stephan Tauschitzs zum neuen Leiter des Kärntner Verfassungsschutzes. Tauschitz, der in der neuen Funktion unter anderem rechtsextreme und neonazistische Netzwerke aufspüren soll, hat in der Vergangenheit mehrmals an dem rechtsextremen Ulrichsbergtreffen in Kärnten teilgenommen und ist dort auch als Redner aufgetreten.

"Das ist wirklich skandalös", sagt Zuroff zum STANDARD. Tauschitz solle sofort seiner Funktion entbunden werden. Und nicht nur das: Die umstrittene Personalie sollte auch den Rücktritt von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zur Folge haben, meint Zuroff.

Karner hatte sich zuvor für frühere antisemitische Aussagen entschuldigt und erklärt, er würde das heute nicht mehr sagen. Zuroff sagt, diese Entschuldigung sei jetzt in einem anderen Licht zu sehen. "Wenn es jetzt unter seiner Führung eine solche Personalentscheidung gibt, dann zeigt uns das, dass das offenbar nur ein Lippenbekenntnis war, um sich aus der Affäre zu ziehen", sagt der Historiker. Der Leiter des Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem gesteht zwar ein, dass Österreich bei der Aufarbeitung der eigenen Verantwortung für den Holocaust einen positiven Wandel durchgemacht habe. Die aktuellen Entscheidungen kämen aber einem "Rückschritt" gleich.

KZ-Verband: "Bestellung beschämend"

Zuroff reiht sich damit ein in eine lange Liste von Personen und Organisationen, die den Rücktritt Tauschitz' fordern: Am Mittwoch etwa sagte SOS-Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak, "mehrfache Auftritte vor Nazis" könnten "bei so einem sensiblen Amt nicht egal sein". Er spielt damit auf die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß an, die kürzlich sagte, "Grußworte" in der Form, wie sie erfolgt seien, seien kein Kriterium für den Posten.

Der KZ-Verband titelte einen offenen Brief an Kanzler, Bundespräsident, Landeshauptmann und Landespolizeidirektorin mit den Worten "Die Bestellung von Stephan Tauschitz ist beschämend für unser Land". In einem der beiden Jahre, in denen Tauschitz auf dem Ulrichsberg sprach, war laut dem KZ-Verband auch der verurteilte ehemalige Vapo-Aktivist Hans Jörg Schimanek bei dem Treffen anwesend – die Plattform "Stoppt die Rechten" veröffentlichte dazu Bildmaterial.

Offene Fragen bei Postenvergabe

Das ist die eine Sache. Die andere ist, dass der Unmut über die Art, wie Tauschitz zu seinem Posten gekommen sein soll, lauter wird. Von SPÖ-Seite kommt der Vorwurf, dass es eigentlich mehrere Bewerber für diese Stelle gegeben habe; wer diese Personen sein sollen, ist allerdings noch unklar. Dass es zumindest einen weiteren Bewerber gegeben hat, der die Bewerbung wieder zurückzog, wurde mittlerweile von Kohlweiß bestätigt.

Der SPÖ-Abgeordnete Reinhold Einwallner bringt nun eine parlamentarische Anfrage ein, die das klären soll. Die SPÖ will vom Innenministerium wissen, wie viele Bewerber oder Bewerberinnen es für den Posten gab, ob einige von ihnen die Bewerbung zurückgezogen hatten und ob man ausschließen könne, dass dabei politischer Druck auf sie ausgeübt worden sei. Außerdem wird gefragt, ob Tauschitz einer Vertrauenswürdigkeitsüberprüfung unterzogen worden sei.

Eine solche muss – das ist gesetzlich vorgeschrieben – bei jedem Verfassungsschutzbediensteten vorgenommen werden. Damit soll geklärt werden, ob "Anhaltspunkte dafür bestehen, dass von dem Bediensteten ein Risiko für den Verfassungsschutz ausgeht", wie es im Gesetz heißt. Betrachtet werden dabei Eltern, Partnerinnen und Partner, Haushaltsmitglieder und – recht weit gefasst – das "Vorleben". Auf die Frage, ob Tauschitz die nötige Distanz aufweise, um Veranstaltungen wie das Ulrichsbergtreffen zu beobachten, erklärte Landespolizeidirektorin Kohlweiß jedenfalls, die politische Vergangenheit könne sie "nicht in die Beurteilung einfließen lassen". Rechtlich gesehen würden die Voraussetzungen fehlen, um das Dienstverhältnis einseitig zu beenden. (Maria Sterkl aus Israel, Gabriele Scherndl, 10.2.2022)