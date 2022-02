Marco Pogo (links) und Michael Häupl zu Gast bei Corinna Milborn – am Mittwoch ab 21.15 Uhr auf Puls 24. Foto: Siggi Leitner / Pogo’s Empire

Wenn in einer Fernsehdiskussion zwei Politikerinnen oder Politiker aufeinandertreffen, gehören sie meist unterschiedlichen Parteien an. In der Hoffnung, dass sie sich ein bisserl streiten und das dann besonders interessant ist. Bei Corinna Milborn in der gleichnamigen Sendung auf Puls 24, zu sehen ab 21.15 Uhr am Mittwochabend, ist es anders herum: Da ist vor allem spannend, wie einig sich zwei sein können, die eigentlich in unterschiedlichen Lagern daheim sind.

Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und der Bezirkspolitiker Marco Pogo von der von ihm gegründeten Bierpartei trinken ja sogar unterschiedlich, zumindest wenn man ihrer jeweiligen Alkoholfolklore glaubt: Häupl ist Testimonial des gepflegten Spritzweins, Pogo hat Bier als Markenkern und vertreibt auch sein eigenes.

Einig sind sie sich bei vielen, vielleicht wichtigeren Fragen: Pogo hält nichts von einer nur halbherzig umgesetzten Impfpflicht, Häupl ist da "nicht sehr unterschiedlicher Meinung". Auch was die Abschiebung von Kindern und Familien angeht, sind die beiden auf einer Linie – auch wenn nur einer von ihnen wegen öffentlichen Urinierens bei einer entsprechenden Demonstration angezeigt wurde (es war Pogo, er sagt: "Wer da wirklich den Anstand verletzt hat? Ich würde sagen, es ist der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer", der für die Abschiebung damals verantwortlich war).

Die Differenz beim Klimaschutz war erahnbar, wird aber (leider) nicht ausgefochten – das wäre sehenswert gewesen. Und in noch einem Punkt sind sich Häupl und Pogo nicht einig: ob der Ex-Bürgermeister dem Neo-Politiker tatsächlich zugesagt hat, als Freizeitminister für die Bierpartei zur Verfügung zu stehen. (Sebastian Fellner, 9.2.2022)