Foto: Michael Steingruber

Wussten Sie, dass man zu Melanzani auch Eierpflanze sagen kann? Der Name kommt daher, dass die Schale mancher Sorten eierfarben ist. Hierzulande sind jedoch die dunkelvioletten am gängigsten, die im Gegensatz zu einigen asiatischen Varianten nicht roh genießbar sind. Moderne Züchtungen sind nicht mehr so reich an Bitterstoffen, die früher durch Salzen entzogen wurden. Diesen Schritt kann man sich also getrost sparen und das Gemüse gleich braten, kochen oder schmoren.

Besonders einfach und schnell sind Melanzani mit diesem Rezept zubereitet. Prosciutto, Feta und Knoblauch passen gut zum Eigengeschmack des Gemüses und verleihen dem Gericht einen mediterranen Touch.





Zutaten

1 Melanzani

200 Gramm Feta



50 Gramm Prosciutto

2 Zehen Knoblauch

Pfeffer

malanzanigefuellt.pdf Größe: 0,14 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.