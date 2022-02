Freude im Eiskanal. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Thomas Steu/Lorenz Koller haben am Mittwoch die Bronzemedaille im olympischen Rodel-Doppelsitzer-Bewerb gewonnen. Die Österreicher lagen nach zwei Läufen im Eiskanal von Yanqing 0,511 Sekunden hinter den nunmehr fünffachen Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt aus Deutschland sowie 0,412 Sekunden hinter deren Landsmännern Toni Eggert/Sascha Benecken.

Damit gab es bei den fünften Winterspielen in Folge eine Rodel-Doppelsitzer-Medaille für Österreich, das in Peking mittlerweile bei zehn Medaillen (zwei Gold, vier Silber, vier Bronze) hält. Eine weitere Chance auf Edelmetall gibt es für Steu/Koller am Donnerstag in der Teamstaffel mit Wolfgang Kindl und Madeleine Egle. Kindl hatte bereits am Sonntag Silber im Männer-Einzel gewonnen. (APA, 9.2.2022)

Final-Ergebnisse der Olympischen Spiele in Peking am Mittwoch:

Rodeln – Doppelsitzer:

1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) 1:56,554 Min.

2. Toni Eggert/Sascha Benecken (GER) +0,099 Sek.

3. Thomas Steu/Lorenz Koller (AUT) +0,511

4. Martins Bots/Roberts Plume (LAT) +0,865

5. Andris Sics/Juris Sics (LAT) +0,883

6. Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (ITA) +1,043