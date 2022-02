Sommer 1969 in der nordirischen Hauptstadt. Der neunjährige Buddy (Jude Hill), Sohn einer typischen Familie aus der Arbeiterklasse, liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine hingebungsvollen Großeltern, außerdem schwärmt er für eine seiner Mitschülerinnen. Doch als die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und es sogar in der sonst so harmonischen Nachbarschaft zu Gewaltausbrüchen kommt, findet seine idyllische Kindheit ein jähes Ende. Und während sein in England arbeitender Vater und seine besorgte Mutter die Zukunft der Familie zu sichern versuchen, bleibt Buddy nichts anderes übrig, als langsam erwachsen zu werden – und trotzdem die Lebensfreude, das Lachen und seine von Film und Fernsehen beflügelte Fantasie nicht zu verlieren.

BELFAST

UK 2021, 99 Minuten

Regie: Kenneth Branagh

mit Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Jude Hill u.a. Foto: 2021 Focus Features, LLC.

Pressestimmen

"Ein unendlich zärtlicher und liebevoller Film, der eine Liebeserklärung ist an Belfast, aber vor allem an die eigene Familie und die befreiende Kraft des Kinos und des Theaters." – Blickpunkt: Film

"Eine Ode an die irische Seele mit viel Humor." – programmkino.de

"Wunderschön anzusehende Hommage an Branaghs Heimatstadt Belfast" – Filmstarts.de

"Was als Liebeserklärung an Branaghs Geburtsstadt beginnt, ist letztlich eine an die Menschen, die dort lebten und leben." – kino-zeit.de

"Belfast is one of the glories of this year’s cinema." – San Francisco Chronicle

Der neunjährige Buddy liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine hingebungsvollen Großeltern. Foto: 2021 Focus Features, LLC.

"This is the best movie I’ve seen so far in 2021." – Chicago Sun Times (Nov 9, 2021)

"This is surely the most pleasing film I’ve seen so far this year" – WALL STREET JOURNAL (Nov 12, 2021)

"A charming, rose-tinted thank-you note to the city that sparked Branagh‘s dreams and the parents whose sacrifices helped them come true." – NEW YORK TIMES

"Branagh’s funny, touching and vital Belfast is the front-runner for the best picture Oscar. No movie this year cuts a clearer, truer path of the heart. It’s his personal best." – ABC News

"Branagh’s most personal film turns out to be his crowning achievement." – CNN

"This film has such emotional generosity and wit" – THE GUARDIAN

"A masterpiece" – THE TIMES

Judi Dench spielt Bobbys Großmutter Granny. Foto: 2021 Focus Features, LLC.

