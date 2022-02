Die Zuschauer gehen über die Grenzen. Foto: luza

Zuschauerinnen und Zuschauer stehen hier über allem. Bei den Winterspielen von Peking sind wenige ausgewählte zugelassen. Sie dürfen auf keinen Fall in die "closed loop" kommen.

Damit sie also nicht mit Athletinnen oder Journalisten in Kontakt kommen, baute ihnen China einfach ein eigenes Stockwerk. Eine rund 1,8 Kilometer lange Brücke führt von einem riesigen Busparkplatz zur Skisprungschanze, zum Biathlon- und zum Langlaufstadion. Von oben betrachtet hat sie die Form eines Hufeisens. Unter der Brücke bewegen sich Aktive, Betreuerinnen, Fotografen und Medienleute in Shuttlebussen fort.

Tickets wurden übrigens keine verkauft. Schon im vergangenen September wurden ausländische Zuschauer kategorisch ausgeschlossen. Die Organisatoren luden bestimmte Zielgruppen ein, ohne konkret zu nennen, wer Eintrittskarten erhielt. Zum Biathlon-Einzel kamen rund 200 Fans. Helfer drückten ihnen Fähnchen und Klatschhände in die Hand. Bei jedem Chinesen am Start gaben Volunteers einen Einheizer, es sah aus wie Parksheriffs am Flughafen. "Jiayou!", riefen sie im Chor, wobei, es klang mehr wie ein schlechter Kanon.

Was heißt denn "Jiayou", ausgesprochen "dscha-joh", frage ich Volunteers auf Englisch. "Nothing special", sagen sie mir. Das ist ja mal uninspiriert, sage ich. Ach so, so war das nicht gemeint, heißt es. Es hat einfach keine spezielle Bedeutung. Aber irgendwas muss es doch heißen? Na ja, sagen sie, am ehesten noch mit "add oil" zu vergleichen, aber auch hatschert, sagen sie. "Gib Öl" also. Schon bald sollen mehr Zuschauer zugelassen werden, weil es bisher so gut läuft. (Lukas Zahrer, 9.2.2022)