Der Fotograf Dietmar Eckell beschäftigt sich in vielen Einzelprojekten immer wieder mit dem "Restwert" (so auch der Übertitel seines Werks) von verlassenen Objekten im Nirgendwo. Ihn interessiert die Schönheit des Verfalls, wie sich die Natur ihren Raum zurückerobert und was am Ende bleibt. Kulturrelikte in der weiten Landschaft verdeutlichen für Eckell die Vergänglichkeit all unseres Schaffens.