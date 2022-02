Finally. Foto: REUTERS /KIM HONG-JI

Lindsey Jacobellis hätte das alles schon 2006 erledigen können. Damals, als Österreichs Bundeskanzler noch Wolfgang Schüssel hieß und Zinedine Zidane für seine letzte WM trainierte, war die junge US-Amerikanerin auf dem Weg zu Olympia-Gold. Im Finale des Snowboard-Cross schaute sie nach der letzten Kurve zurück und sah ihren gigantischen Vorsprung auf Tanja Frieden. Die zwei übrigen Konkurrentinnen waren gar nicht mehr in Sichtweite. Zwei Sprünge noch zu Gold. Ein Live-TV-Kommentar: "Es ist eine Ehrenrunde für Lindsey Jacobellis. Die Amerikanerin – oooooh! Drama! Jacobellis ist am Boden!"



"Ich hatte einfach Spaß", sagte Jacobellis später über diese Sekunden, und "Ich wollte meinen Enthusiasmus mit den Fans teilen", und "Vielleicht wollte ich einfach rebellisch sein", und "Ich habe es vergeigt". Diese 20-Jährige hatte beim vorletzten Sprung des wichtigsten Rennens ihrer Karriere einen Trick gewagt. Keine Hexerei, nur einen Method Grab, den machen schwächere Snowboarderinnen jeden Tag. Die linke Hand greift zur Fersenkante des Boards, hält es kurz fest, fertig.

Eurosport

Jacobellis landete auf der Kante und mit dem Rücken im Schnee. Frieden machte quasi einen Bradbury, fuhr vorbei und erbte Gold. "Was zur Hölle hat sich Lindsey Jacobellis gedacht? Das ist lächerlich, so etwas habe ich noch nie gesehen", hörte man aus dem Fernseher. Nicht nur in der Heimat der Unglücklichen überschlugen sich Häme und Kritik. Noch heute ist ihr selbstverschuldeter Sturz ein Fixpunkt in allen Videozusammenschnitten von Olympia-Patzern.

Immer wieder der Blick zurück

Dass Jacobellis in den folgenden zehn Jahren zur größten Snowboardcrosserin aller Zeiten wurde, war ziemlich egal. Sie war die Überhebliche, die über sich selbst Gestolperte. Und Olympia schien verhext: 2010 kam sie im Halbfinale vom Kurs ab, 2014 stürzte sie im Semifinale in Führung liegend, 2018 führte sie bis zur Hälfte des Finales und wurde doch nur Vierte. Jedes Mal als Favoritin. 31 Weltcupsiege, sechs Weltmeistertitel, neun X-Games-Goldene – aber nur die traurigste Silbermedaille der Olympiageschichte.

Wenn man an kosmische Gerechtigkeit glauben möchte, sollte man sich den 9. Februar 2022 als Beweis anstreichen. In Peking waren die Favoritinnen andere, Jacobellis’ letzter Weltcupsieg war drei Jahre her. Sie schaffte es ins Finale, übernahm in diesem flott die Führung und gab Gold nicht mehr her. Mit einem lauten Schrei fuhr die 36-Jährige über die Ziellinie und setzte sich fassungslos in den Schnee. Und wurde später natürlich nach 2006 gefragt: "Es hat mich wirklich zu der Person geformt, die ich bin." Also zu einer Olympiasiegerin, wenn auch mit 16 Jahren Verspätung. (Martin Schauhuber, 9.2.2022)