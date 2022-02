Echte Liebe oder Fake: "The Effect" mit Veronika Petrovic und Marc Illich im Theater Scala. Bettina Frenzel

Wien – Das 1995 von Regisseur und Schauspieler Bruno Max mit seinem Ensemble Theater zum Fürchten bezogene Theater Scala im vierten Wiener Gemeindebezirk pflegt wie keine andere vergleichbare Bühne intensiven Kontakt zum Dramengeschehen auf den Britischen Inseln. Shakespeare, Marlowe, Pinter, Shaffer. Es gibt aber auch Autorinnen: Mit The Effect feiert diesen Donnerstag, um 19.45 Uhr, ein knackiges Boulevardstück von Lucy Prebble österreichische Erstaufführung. Es erzählt von medizinischen Selbstversuchen und den damit einhergehenden möglichen Auswirkungen auf das Liebesleben.

Medikamententest

Das Stück hatte bereits 2012 Uraufführung im Londoner National Theatre und wurde vom Guardian-Langzeitkritiker Michael Billington immerhin mit vier von fünf möglichen Punkten belobigt. Die Grundfrage trägt tatsächlich Tragik wie Witz gleichermaßen in sich: Fußt ein Liebesgefühl auf echter Leidenschaft, oder ist das unter Medikation nur ein dopaminbasierter synaptischer Fake? Zwei junge Menschen, die bei Medikamententests Geld verdienen, lernen sich kennen und verlieben sich. Aber vielleicht ist das eben auch gar nicht wahr!

In geschliffenen Dialogen zwischen Ärztinnen und Ärzten und ihren gemonitorten Assistenten wird das Dilemma abgewogen. In puncto sarkastischen Witzes kann der Autorin, Jahrgang 1981 und mehrfach ausgezeichnet für ihr Dramendebüt The Sugar Syndrome, keiner was vormachen, ist sie denn auch Drehbuchschreiberin und übrigens auch Produzentin der derzeit gefeierten HBO-Serie Succession über die Eskapaden einer Medienmogul-Dynastie.

Gute Wahl also. Bruno Max inszeniert The Effect – Nebenwirkungen mit Veronika Petrovic, Christina Saginth, Marc Illich und Anselm Lipgens. (afze, 10.2.2022)