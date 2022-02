Der Stoff, aus dem Strafverfahren entstehen können: Fünf Liter Bier und zehn Schnäpse soll ein 33-Jähriger getrunken haben, ehe er seine Lebensgefährtin bedrohte. Foto: Regine Hendrich

Wien – Am Dienstag präsentierten Regierungsmitglieder neue Hilfsmittel im Kampf gegen Gewalt in der Privatsphäre, tags darauf sitzt Daniel R. wegen dieses Deliktes vor Richter Stefan Huber. Der 33-jährige Angeklagte soll versucht haben, am 6. Jänner seine Lebensgefährtin zu verletzen, und sie gefährlich bedroht haben. Der Fall illustriert, wie vielschichtig die Problematik sein kann.

"Haben Sie Vorstrafen?", will der Richter zunächst wissen. "Von den früheren Zeiten. Körperverletzung", gibt der Arbeiter zu. Konkret sind es vier Vorstrafen, die jüngste Verurteilung stammt aus dem Dezember 2014, als er wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung fünf Monate bekam.

"Sehr intensive Debatte"

Wie es zur aktuellen Anklage kam, versucht Verteidiger Theodore Gouhaneh kurz zu erklären. Sein Mandant, der sich schuldig bekennen werde, habe eine "sehr intensive Debatte" mit seiner Partnerin, Frau K., geführt – in stark alkoholisiertem Zustand. Das Paar sei aber schon seit beinahe zehn Jahren zusammen, K. habe dem Angeklagten bereits am nächsten Tag verziehen, "es ist alles vergeben und vergessen", betont Gouhaneh.

R. selbst erzählt, wie sich die Situation so zugespitzt hat, dass seine Freundin ihn bei der Polizei anzeigte. Er zelebrierte den Dreikönigstag nicht mit Weihrauch, Gold und Myrrhe, sondern mit Bier, Schnaps und Freunden. "Ich komm gleich nach Hause", habe er K. telefonisch mitgeteilt. Sechs Stunden, zehn Halbe und zehn Stamperl später war das Versprechen noch nicht eingelöst. Es kam zu einem fernmündlichen Streit voller wechselseitiger Beleidigungen, K. packte zwei Säcke mit Kleidung und forderte den Angeklagten auf, die nächsten paar Tage woanders zu nächtigen.

Mit geballten Fäusten Richtung Freundin

Mit zwei Begleitern erschien R. gegen 20.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Floridsdorf. Laut Staatsanwalt sei es wieder zu Wortgefechten gekommen, dann sei R. mit geballten Fäusten in Richtung seiner Lebensgefährtin gestartet, ehe ihn einer seiner Freunde zurückhielt. Der Ankläger sieht darin eine versuchte Körperverletzung.

R. bestreitet das: "Ich wollte sie nicht schlagen. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich meiner Frau wehtun würde", beteuert er. "Was wollten Sie dann?", fragt der Richter. "Sie einschüchtern." Diesem Zweck dienten auch die Aussagen in einem Telefonat nach seinem Abgang, die als die gefährliche Drohung angeklagt sind. R. kündigte an, er werde "die Wohnung anzünden", K. solle "auf ihr Auto und sich aufpassen", und er werde ihr "ab jetzt das Leben zur Hölle machen". Auch die Demolierung des Aquariums stellte er in Aussicht.

"Haben Sie ein Alkohol- oder ein Gewaltproblem?", interessiert Huber. "Beides. Wenn ich Schnaps trinke, werde ich aggressiv", gibt der Angeklagte zu. Dazu komme, dass seine Partnerin strikt gegen seinen Alkoholkonsum sei. Er konsumiere daher meist heimlich: "Nach der Arbeit trink ich schnell ein paar Bier, das merkt sie nicht", glaubt er.

"Wir sind uns nichts schuldig geblieben"

Ein Irrtum, wie die 27 Jahre alte K. als Zeugin sagt. Sie habe sehr wohl in jüngerer Zeit eine Wesensveränderung bei ihrem Partner bemerkt. Dennoch bricht sie gleich zu Beginn ihrer Aussage eine Lanze für ihn: "Ich möchte meiner Aussage bei der Polizei hinzufügen, dass ich einfach überreagiert habe", sagt die Angestellte. "Der Daniel hätte das nie gemacht. So weit hätte ich denken müssen. Durch Beschimpfungen am Telefon habe ich ihn gereizt", behauptet sie. Und: "Wir sind uns nichts schuldig geblieben. Ich war verärgert, da er nicht nach Hause gekommen ist."

Es habe in den fast zehn Jahren der "an sich harmonischen" Partnerschaft nie einen gewalttätigen Vorfall gegeben, weder psychisch noch physisch. Daher hätten sie R.s Drohungen auch so verstört: "Ich war geschockt, weil ich ihn so nicht kannte." Sie wollte aber bereits am nächsten Tag ihre Anzeige bei der Polizei zurückziehen und fasst die Sache nun so zusammen: "Ich würde sagen, dass dieser Vorfall ein Ausreißer war und ihm auch die Augen geöffnet hat." R. bemühe sich nämlich derzeit um einen Therapieplatz für den Alkoholentzug.

Richter Huber glaubt den beiden schließlich, dass die geballte Faust nur als Drohung zu sehen ist, und verurteilt den Angeklagten zu fünf Monaten bedingter Haft. Zusätzlich muss R. eine Entzugstherapie beginnen. Er ist damit einverstanden, der Staatsanwalt gibt keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 11.2.2022)