Die Beta-Version kann bereits ausprobiert werden, die Sprachsteuerung ist aktuell allerdings nur auf Englisch verfügbar. Foto: Sony

Wer ein Game auf der PS5 starten oder sich durch das Menü sowie andere Apps hanteln will, kann dies künftig mittels Sprachsteuerung tun. Darauf lässt die aktuelle Betaversion der Firmware 5.0 schließen, die seit Mittwoch an registrierte Nutzer ausgeliefert wird. Wie Sony mitteilte, sind die Sprachbefehle, die mit den Worten "Hey Playstation!" initiiert werden, vorerst allerdings nur in englischer Sprache verfügbar. Die Funktion soll zu einem späteren Zeitpunkt auf andere Regionen ausgeweitet werden.

PS5-Oberfläche überarbeitet

Neben der Sprachsteuerung gibt es aber einige andere Neuerungen. So wurden auf Basis von Community-Feedback die Party-Chat-Optionen (früher: Sprach-Chats) überarbeitet. So kann nun zwischen offenen oder geschlossenen Partys gewählt werden. Während in der geschlossenen Variante nur eingeladene Spielerinnen und Spieler teilnehmen können, können bei der offenen Party auch Freunde von Partymitgliedern beitreten. Die Änderung ist sowohl für PS5 als auch für PS4 vorgesehen.

Überarbeitet wurde auch die PS5-Benutzeroberfläche. So kann man nun die Spielesammlung nach Genre filtern sowie ausgewählte Apps und Games auf dem Home-Bildschirm fixieren. Maximal fünf Spiele und Apps können so auf jedem Home-Bildschirm abgelegt werden. Generell können nun 14 – und also mehr – Spiele/Apps angezeigt werden. Auch die Trophäen-Benutzeroberfläche wurde aktualisiert.

Neue Funktionen für Barrierefreiheit

Weitere Änderungen betreffen die Barrierefreiheit. Der Screenreader, mit dem Text auf dem Bildschirm laut vorgelesen wird und gesprochene Anleitungen für die Bedienung der Konsole bereitgestellt werden, ist nun in 15 Sprachen verfügbar. Neu hinzugekommen sind Russisch, Arabisch, Niederländisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch und Koreanisch. Deutsch war schon bisher verfügbar.

Darüber hinaus kann Ton über den Kopfhörer als Mono-Audio ausgegeben werden. Der Downmix von Stereo- oder 3D-Audio auf einen Kanal für rechts und links soll Menschen helfen, die einen einseitigen Hörverlust haben und daher auf einen Kanal angewiesen sind, über den alle Soundeffekte gebündelt werden. (red, 9.2.2022)