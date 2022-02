Schäden sind im Raum Wiener Neustadt keine zu erwarten. (Symbolbild) Foto: Jakob Pallinger

Zu einem leichten Erdbeben kam es am Mittwochabend im südöstlichen Niederösterreich. Das Beben der Magnitude 2.2 ereignete sich laut dem Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) um 21.29 Uhr im Raum Wiener Neustadt und wurde dort zum Teil deutlich verspürt. Schäden an Gebäuden wurden aber keine gemeldet und sind bei dieser Magnitude laut ZAMG auch nicht zu erwarten.

Erdbeben in Norditalien der Stärke 4,3

Auch in Italien haben sich am Mittwochabend zwei Erdbeben der Stärke 4.0 und 4.3 in der norditalienischen Region Emilia Romagna ereignet. Nach Angaben des Erdbebendienstes INGV lag das Epizentrum der Erdstöße, die von der Bevölkerung klar gespürt wurden, nahe der Ortschaft Bagnolo in Piano in der Provinz Reggio Emilia. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst keine vor.

Eine Aufführung zu Ehren der Opernsängerin Mirella Freni im Theater der Stadt Modena wurde nach dem Erdbeben unterbrochen. Die Künstler und die Zuschauer verließen den Saal, berichteten Medien. Die Region Emilia Romagna, zu der Reggio Emilia und Modena gehören, war 2012 von schweren Beben erschüttert worden, bei denen 27 Menschen ums Leben kamen.

Ein Beben der Stärke 4,4 auf der Richterskala im Dezember die norditalienische Provinz Bergamo erschüttert. Der Erdstoß wurde in der gesamten Lombardei wahrgenommen. (APA, red, 9.2.2022)