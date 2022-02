Whistleblower sollen mehr Schutz bekommen – die nationalen Regeln fehlen aber immer noch. Im Bild: Facebook- Hinweisgeberin Frances Haugen. Foto: AP/Mayo

Eigentlich hätte Österreich bis zum 17. Dezember einen gesetzlichen Rahmen schaffen müssen, um Whistleblower künftig besser vor Nachteilen zu schützen. Diese Frist galt für die nationale Umsetzung der entsprechenden Whistleblower-EU-Richtlinie. Passiert ist das bisher allerdings nicht, nicht einmal ein Gesetzesentwurf ist nach Brüssel gemeldet worden. Nun hat die EU-Kommission gehandelt – und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Geschehen ist das am 27. Jänner 2022.

Der Schutz soll Hinweisgebern gelten, die geheime Informationen zur Aufdeckung von Missständen oder kriminellen Machenschaften liefern, in aller Regel geht es dabei um Mitarbeiter aus Unternehmen, die Einblick in geheime Unterlagen und Daten haben. Die EU leitete ihre Gesetzesinitiative im Jahr 2018 ein, nachdem etwa das Datenleck bei Facebook oder die Informationen aus den Panama-Papers bekannt geworden waren – durch Whistleblower.

Mehr Spielraum

2019 haben sich die EU-Staaten und EU-Parlament dann auf die neuen Regeln geeinigt, die etwa für Aufdecken von Geldwäsche, Datenschutz-Verletzungen oder Unternehmensbesteuerung, aber auch Lebensmittelsicherheit oder Umweltschutz abzielen. Die Mitgliedstaaten wurden von der EU-Kommission durchaus ermutigt, den Anwendungsbereich der zu schaffenden nationalen Bestimmungen auszuweiten.

Vorgesehen ist in der EU-Richtlinie etwa, dass Whistleblower den Weg, wie sie Verstöße melden, frei wählen können. Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern müssen eine eigene Meldestelle für Hinweisgeber einrichten, die Tippgeber können aber sich aber auch an zuständige Stellen wie die Staatsanwaltschaften wenden. "Whistleblower sind mutige Menschen, die sich trauen, illegale Aktivitäten ans Licht zu bringen", kommentierte die zuständige Vize-Präsidentin der EU-Kommission Vera Jourova im Dezember, als die Umsetzungsfrist für die Umwandlung in nationales Recht abgelaufen war, das neue Gesetz werde sie dabei schützen.

Koalitionärer Dissens

In Österreich ist von all dem nichts geschehen, das Arbeitsministerium hat noch keinen Entwurf vorgelegt. Einig waren sich die koalitionären Verhandler, dass das Gesetz etwa für Verstöße gegen Vergaberecht, Daten- und Umweltschutz gelten solle. Gespießt hat es sich zuletzt wie berichtet beispielsweise an der Frage, ob die Regelungen auch für das Korruptionsstrafrecht gelten sollen, wobei die EU-Richtlinien das nicht vorsehen. Das fordert etwa der Leiter der AG-Whistleblowing bei Transparency International Austria, Christof Wabl.

Nicht geeinigt hatte man sich zuletzt auch auf die Frage, ob Unternehmen auch anonymen Hinweisen nachgehen müssen – obwohl die Meldestellen die Identität von namentlich bekannten Hinweisgebern geheim zu halten haben. Gemäß österreichischem Verhandlungsstand müssen sich Hinweisgeber grundsätzlich an die Meldestellen wenden, nur in berechtigten Ausnahmefällen sollen auch externe Meldungen zulässig sein. Zu hören ist, dass die türkisen Verhandler auf der Bremse gestanden seien und das Vorhaben so blockiert hätten.

Kritik von Transparency International

Transparency International Austria (TIA) hatte sich zuletzt immer wieder für eine breite nationale Umsetzung stark gemacht. Dass das "56 Tage nach Ablauf der Frist" noch immer nicht geschehen ist, wird nun heftig kritisiert. TIA-Vorstandsvorsitzende Eva Geiblinger nennt das Faktum, dass weder ein Gesetzesentwurf präsentiert, noch der Begutachtungsprozess gestartet wurde, in einer Stellungnahme ein "Armutszeugnis und ein Paradebeispiel" dafür, dass Österreich im Korruptionswahrnehmungsindex immer schlechter abschneide.

Allerdings gilt dieses Armutszeugnis auch für weitere 23 (sic) EU-Länder, die die Richtlinien nicht umgesetzt haben und wie Österreich über die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren informiert wurden. (Renate Graber, 10.2.2022)