[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag sechs: Gute Ausgangsposition für Österreichs Kombinierer

[Corona-Livebericht] Omikron: Rückläufiger Trend bei Infektionszahlen in Tirol, Salzburg und Wien

[Gesundheit] Ist das Ende der Pandemie in Sicht?

[Kommentar] Widersprüchliche Corona-Regeln

[Corona-Krise] Demokratieforscher zur Impf-Debatte: "Sollten aufhören, moralistisch zu argumentieren"

[Analyse] Chaos bei Präsidentenwahl destabilisiert einmal mehr den Irak

[Klimawandel] Künstliche Intelligenz soll Treibhausgase in Lieferketten aufspüren

[Filmstart] Dokumentarfilm "Cow": Biografie der Supermarktmilch

[Österreich] Leichtes Erdbeben im Raum Wiener Neustadt

[Corona] Förderung für psychische Unterstützung Jugendlicher verzögert sich

[Hifi] Sonys neuer Walkman kostet 3.700 Euro

[Urban Exploring] Über den Dächern: Urban Explorer auf der Jagd nach einem neuem Blick auf Wien

[Wetter] Vereinzelt startet der Tag mit Frühnebel, doch meist ist es von der Früh weg sonnig. Am Nachmittag und Abend ziehen mitunter Wolkenfelder in mittleren und höheren Schichten über die westlichen und nördlichen Landesteile, diese bleiben aber harmlos und bringen keinen Niederschlag. Überwiegend schwacher Wind, hauptsächlich aus Südost bis West. Frühtemperaturen meist minus 7 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen etwa 8 bis 15 Grad.

[Zum Tag] 1863: Alanson Crane erhält in den Vereinigten Staaten ein Patent auf den von ihm erfundenen Feuerlöscher.