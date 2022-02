Nach vielen Jahren kehrt Mario auf den Fußballplatz zurück. Foto: Nintendo

Das erste Online-Event des japanischen Spielekonzerns Nintendo am Mittwochabend war ein 40-minütiges Feuerwerk an Neuankündigungen. Die großen Blockbuster, etwa mehr zu Breath of the Wild 2 oder ein von Fans erwartetes Metroid Prime 4, gab es zwar nicht, dafür einige Überraschungen und mehr konkrete Termine, damit man in etwa abschätzen kann, wann das eigene Lieblingsspiel endlich erhältlich sein wird.

Switch Sports

Mit Wii Sports gelang der Nintendo Wii einst einen Erfolgszug durch Millionen Wohnzimmer. Sport und Spielen verbinden – das gefiel vielen Gamern und ihren Angehörigen. Mit Nintendo Switch Sports folgt am 29. April ein ähnliches Konzept für die aktuelle Nintendo-Konsole. Neben Tennis, Fußball und Badminton wird es auch Bowling und Volleyball geben.

Nintendo

Mario spielt Fußball

Noch ein weiteres Spiel verspricht sportliche Aktivitäten, wenn auch mehr am Controller. Mit Mario Strikers: Battle League traut sich Nintendo wieder einmal, seinen Vorzeige-Installateur auf den grünen Rasen zu schicken. Im fünf gegen fünf dürfen auch seine bekannten Freunde und Widersacher in einer Action-Variante des beliebten Sports um Torerfolge kämpfen. Mit spektakulären Spezialangriffen und Power-ups sollen auch Fußballmuffel bekehrt werden. Erscheinen wird das Spiel voraussichtlich im Juni.

Nintendo

"Fire Emblem" Fortsetzung

Zu Fire Emblem Warriors: Three Houses gibt es nicht viel zu sagen. Die Fortsetzung des gleichnamigen Rollenspiels von 2019 entführt uns mit einer neuen Story in das bekannte Universum. Einige bekannte Gesichter freuen sich auf ein Wiedersehen. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Xenoblade Chronicles 3

2017 hatte die Rollenspiel-Saga ihren letzten Auftritt, im Frühling wird es ein Wiedersehen mit Xenoblade Chronicles geben. Viel mehr Details sind noch nicht bekannt, aber Fans der Serie dürfen sich ab sofort freuen.

Nintendo UK

"Splatoon 3" im Sommer

Bereits im Vorjahr angekündigt, soll es in diesem Sommer so weit sein: Das kunterbunte Ballerspiel Splatoon 3 wird für die Switch erhältlich sein. Ein neuer Trailer soll Lust auf mehr machen.

Nintendo

Advance Wars

Vom Reboot der beiden Advance Wars-Teile weiß man schon länger und kennt auch das Erscheinungsdatum, das bereits vor Monaten von Dezember 2021 auf den 8. April 2022 geschoben wurde. Das rundenbasierte Strategiespiel erschien ursprünglich für den Game Boy Advance und wird einige Neuerungen bieten, darunter lokalen und Online-Multiplayer.

Mehr "Mario Kart"

Entgegen den Gerüchten, Nintendo könnte bald ein Mario Kart 9 ankündigen, wird es in diesem Jahr einige DLCs geben, die in sechs Auslieferungen je acht neue Strecken in Mario Kart 8 Deluxe bringen sollen. Kenner der alten Teile werden so ein Wiedersehen mit Strecken wie Choco Mountain oder Coconut Mall feiern dürfen.

Nintendo

"Metroid" wird einfacher

Das Spiel Metroid Dread feierte Ende vergangenen Jahres große Verkaufserfolge, doch vielen Spielern war es offenbar zu schwer. So liefert Nintendo nun kostenlos einen Anfängermodus nach, damit jeder das Spiel in seinem Tempo genießen kann.

"Portal"-Umsetzung

Völlig überraschend gab Nintendo bekannt, dass die bereits über zehn Jahre alten Portal-Teile auf der Switch erscheinen werden, und das in Form einer Collection. Wann das passieren wird, wurde nicht verlautbart. Spieler mit zumindest einem Freund freuen sich auf einen Online-Multiplayer und Couch-Koop via Splitscreen.

Valve

Ebenfalls eine Umsetzung erfährt das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky, das seit sechs Jahren auf anderen Plattformen eine Community aufbauen konnte. In der Switch-Version, die im Sommer erwartet wird, werden sämtliche Updates der vergangenen Jahre inkludiert sein und so Weltenerkundern große Abenteuer ermöglichen. (aam, 10.2.2022)