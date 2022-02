Die grüne Seite der Regierung versucht die aufgeregte Diskussion zu beruhigen, auf ÖVP-Seite ist es momentan eher still. In den nächsten Tagen soll eine wissenschaftliche Kommission übernehmen

Etwa drei Viertel der Gesamtbevölkerung in Österreich sind zumindest einmal geimpft. Foto: imago images/Emmanuele Contini

Die Landeshauptleute-Kritik an der Impfpflicht lässt sich keiner Parteifarbe zuordnen: Da zeigt sich der schwarze Salzburger Wilfried Haslauer "skeptisch", der rote Kärntner Peter Kaiser kritisiert vor allem das Wie und spricht von einer "Kindesweglegung" des Gesundheitsministers. Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) spricht von einer "Sackgasse" bei der Umsetzung. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war zumindest im Jänner noch klar für die Impfpflicht, während ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf (ebenfalls ÖVP) kritisiert, dass es zahlreiche offene Fragen gebe.

In der Regierung will man die Debatte nun ein wenig beruhigen. Zumindest versucht das die grüne Klubchefin Sigrid Maurer am Donnerstag: "Ich würde sagen: Füße still halten, ruhig Blut", der Zeitplan sei "genau so, wie er sein soll, wie er geplant war. Das wird man sich in aller Ruhe anschauen." Sie betont: Der Plan – also dass ab Mitte März gestraft wird – sei, trotz Kritik aus den Ländern, weiter aufrecht, "das wird so erfolgen", sagt sie.

Kommission kommt in den nächsten Tagen

Gleichzeitig verweist Maurer aber auf jene Kommission, die per Gesetz regelmäßig prüfen muss, ob denn die Impfpflicht noch verhältnismäßig ist. Festgeschrieben ist, dass diese aus mindestens zwei Juristinnen oder Juristen und zwei Medizinerinnen oder Medizinern bestehen muss – nicht aber, ob das eine völlig neue Kommission sein muss oder auch eine bestehende Kommission, von denen es bekanntlich einige gibt, eingesetzt werden kann. So sitzen etwa in der Gecko-Kommission mit Christiane Druml und Karl Stöger bereits zwei juristische Fachpersonen, auch Medizinerinnen und Mediziner sind einige vertreten.

Alle drei Monate, so ist vorgesehen, soll diese Kommission die Entwicklung im Bereich Impfung und Medikamente gegen Corona untersuchen, dazu die Durchimpfungsrate prüfen und sichergehen, ob denn die Impfpflicht noch dazu geeignet ist, die Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern. Kommt sie zu dem Schluss, dass die Impfpflicht momentan – salopp formuliert – nicht angebracht ist, dann hat der Gesundheitsminister "unverzüglich" anzuordnen, dass die Impfpflicht oder auch nur einzelne Teile des Gesetzes auszusetzen sind. Das würde allerdings nicht das komplette Aus der Impfpflicht bedeuten, er kann das auch vorübergehend veranlassen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach zuletzt davon, dass man diese Kommission in den nächsten Wochen bestimmen wolle, Klubchefin Maurer sagt nun, sie werde schon "in den nächsten Tagen" eingesetzt. Nur: Wann sie das erste Mal tagt, ist im Gesetz nicht festgeschrieben, da heißt es nur, sie müsse alle drei Monate die Lage evaluieren – und damit spätestens im Mai. Im Fall einer "grundlegenden Änderung jener Umstände, die für die Erlassung dieses Bundesgesetzes maßgeblich waren", muss sich die Kommission aber "unverzüglich" treffen.

Schutz vor nächster Welle

Mückstein wie Maurer betonten zuletzt aber, dass es bei der Impfpflicht vor allem darum gehen müsse, sich vor einer nächsten Welle im Herbst zu schützen. Maurer dazu: "Ich glaube vor allem, dass schon einmal in der Vergangenheit der Fehler begangen wurde, die Pandemie frühzeitig für beendet zu erklären."

Auch aus dem Gesundheitsministerium hieß es zuletzt zum STANDARD: "Bei der Impfpflicht handelt es sich um keine Akutmaßnahme, die die aktuelle Omikron-Welle brechen soll", sondern es gehe darum, "langfristig und vorausschauend zu agieren und die Immunität der Bevölkerung derart zu steigern, dass es künftig möglichst keine Lockdowns und andere kurzfristigen Maßnahmen mehr benötigt". Sie sei also "selbstverständlich weiterhin das beste Werkzeug, das wir in der Hand haben, um die Pandemie nachhaltig zu beenden".

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bisher nicht auf die Kritik aus den Ländern reagiert. Vor zwei Wochen sagte er, angesprochen auf Kritik, die auch aus der Wissenschaft kam: "Die Wissenschaft ändert ihre Meinung auch: Manche Experten sind für, manche gegen die Impfpflicht. In der Politik muss man sich festlegen." (Gabriele Scherndl, 10.2.2022)