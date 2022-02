Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle legte einen legendären Finallauf hin. Foto: Reuters/Niesner

Peking – Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle hat am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Peking mit Gold seine Karriere gekrönt. Der Seriensieger aus dem Montafon bezwang in einem Fotofinish den kanadischen Vorlaufschnellsten Eliot Grondin. Sein Teamkollege Julian Lüftner ging als Vierter im Finale leer aus. Für Österreich war es schon die insgesamt zwölfte Medaille, das ÖOC-Team hält nun bei je vier Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Damit hat derzeit kein anderes Land mehr Medaillen als Österreich.

Grondin war als Vorlaufschnellster und Blitzstarter favorisiert ins Finale gegangen und übernahm am Beginn auch prompt die Führung. Hämmerle, im Semifinale von Grondin noch geschlagen, blieb dem Kanadier allerdings auf den Fersen und holte sich in einer der ersten Kurven auf der Innenbahn die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Klarheit über den Sieger brachte allerdings erst das Fotofinish. Bronze holte der Italiener Omar Visintin.

Aller guten Dinge sind drei

Alessandro "Izzi" Hämmerle krönte damit seine erfolgreiche Karriere – in den vergangenen drei Jahren war er Gesamtsieger im Weltcup der Boarder-Crosser – und beglich bei seinem dritten Start auch seine offene Rechnung mit Olympia. 2014 hatte er in Sotschi mit Materialproblemen zu kämpfen, 2018 in Pyeongchang mit Rennpech. "Es ist mein drittes Mal, zweimal hat es nicht geklappt, aber das Leben ging trotzdem weiter", hatte er vor dem Rennen am Donnerstag gesagt. Das dritte Mal klappte es.

Lüftner musste sich im Kampf um die Medaillen knapp geschlagen geben. In der Qualifikation noch Zweitschnellster, brachte ihn der Start ins Hintertreffen.

Die weiteren österreichischen Starter Lukas Pachner und Jakob Dusek (Dritter der Qualifikation) scheiterten im Achtelfinale. Sie wurden im fünften Lauf Dritter bzw. Vierter und in der Endabrechnung 20. bzw. 25. (APA, 10.2.2022)

Steckbrief Alessandro Hämmerle (28):

Geboren: 30. Juli 1993 in Frauenfeld (SUI)

Wohnort: Bludenz Größe/Gewicht: 1,90 m/98 kg

Familienstand: ledig

Verein: SC Gaschurn Hobby: Surfen

Größte Erfolge:

Olympia: Gold 2022 Peking

Weltcup: Gesamtsieger 2018/19, 2019/20, 2020/21

WM: Silber 2021 Idre

Österreichs Medaillen bei den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking:

Gold (4):

Matthias Mayer (Ski alpin – Super-G)

Benjamin Karl (Snowboard – Parallel-Riesentorlauf)

Johannes Strolz (Ski alpin – Kombination)

Alessandro Hämmerle (Snowboard – Cross)

Silber (4):

Katharina Liensberger (Ski alpin – Slalom)

Manuel Fettner (Skispringen – Normalschanze)

Wolfgang Kindl (Rodeln – Einsitzer)

Daniela Ulbing (Snowboard – Parallel-Riesentorlauf)

Bronze (4):

Matthias Mayer (Ski alpin – Abfahrt)

Teresa Stadlober (Langlauf – Skiathlon)

Lukas Greiderer (Nordische Kombination – Normalschanze)

Thomas Steu/Lorenz Koller (Rodeln – Doppelsitzer)

