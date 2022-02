Was genau passierte im Amtssitz des britischen Premiers während der Lockdowns? Die Polizei ist um Aufklärung bemüht. Foto: AFP / DANIEL LEAL

London – Wegen der Lockdown-Partys in der Downing Street will die Londoner Polizei mehr als 50 mutmaßliche Teilnehmer befragen. Dabei geht es um zwölf Veranstaltungen an acht verschiedenen Terminen. Die Angeschriebenen müssten die Fragebögen wahrheitsgemäß beantworten, betonte die Metropolitan Police (Met). Britische Medien berichteten am Donnerstag, dass auch Premierminister Boris Johnson und seine Ehefrau Carrie befragt werden, die an einigen Veranstaltungen teilgenommen haben.

Johnson heftig unter Druck

Den Angeschriebenen droht eine Geldstrafe wegen Bruchs der Corona-Regeln. Zur Zeit der Veranstaltungen im Mai, Juni, November und Dezember 2020 sowie im Jänner und April 2021 galten strikte Abstandsregeln; Angehörige mehrerer Haushalte durften sich nicht in geschlossenen Räumen treffen. Johnson bestreitet die Partyvorwürfe. Ihm zufolge hat es sich um Arbeitstreffen gehandelt. Er steht wegen seines Umgangs mit der Affäre auch parteiintern heftig unter Druck.

Das Dokument habe formalen Rechtsstatus und müsse innerhalb von sieben Tagen beantwortet werden, betonte die Met. "In den meisten Fällen wird per E-Mail Kontakt aufgenommen." Bei den "Operation Hillman" getauften Ermittlungen, die die Met erst nach langem Zögern aufgenommen hatte, nehmen Beamte mehr als 500 Dokumente und 300 Fotos unter die Lupe, die ihnen die zentrale Regierungsbehörde Cabinet Office zur Verfügung gestellt hat. (APA, 10.2.2022)