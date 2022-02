Hört nach 27 Jahren bei den "Fallers" auf: Ursula Cantieni. Foto: SWR/Alexander Kluge

Baden-Baden – In der Schwarzwaldserie "Die Fallers" – die älteste wöchentliche Serie im deutschen Fernsehen – steigt eine Protagonistin der ersten Stunde aus: Die 74 Jahre alte deutsch-schweizerische Schauspielerin Ursula Cantieni verlasse die Serie aus persönlichen Gründen, teilte der SWR am Mittwochabend mit. Sie werde bei den Dreharbeiten in diesem Jahr nicht mehr dabei sein.

Da viele Folgen schon längst abgedreht sind, ist Cantieni noch das ganze Jahr 2022 in ihrer Hauptrolle zu sehen. Sie verkörperte 27 Jahre lang Johanna Faller.

Clemens Bratzler, SWR-Programmdirektor, versprach den Fans, die Serie werde fortgesetzt, "mit spannenden Geschichten rund um den Fallerhof und auch dem einen oder anderen neuen Gesicht." Cantieni sagte zum Abschied: "27 Jahre hat mich die Figur der Johanna Faller eng begleitet, gemeinsam haben wir die Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert." Nun wolle sie neue Wege gehen. SWR-Intendant Kai Gniffke nannte Cantieni "eine großartige Schauspielerin mit Charisma und warmherzigem Charme". Laut SWR haben die "Fallers" regelmäßig mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. (APA, dpa, 10.2.2022)