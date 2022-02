Um die Romantik an diesem romantischsten Tag aller Tage nicht gleich im ersten Satz zu killen: Es gibt sie – die wunderbaren Filmpaare, bei denen man nach dem Verlassen des Kinosaals nur darauf hofft, dass diese auch abseits der Leinwand eine großartige Beziehung miteinander führen, weil sie einfach perfekt zusammenpassen. Um ein paar Klassiker zu nennen: Wie schön war es, der heimlichen Liaison von Patrick Swayze und Jennifer Grey in "Dirty Dancing" zu folgen; oder Rachel McAdams und Ryan Gosling in "Wie ein einziger Tag", Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in "Casablanca" oder Timothy Chamalet und Armie Hammer in "Call Me By Your Name" zu sehen?

Passen einfach nicht zusammen: Kit Harington und Emilia Clarke in der Serie "Game of Thrones". Foto: HBO/ AP

Doch so harmonisch manche Film- und Serienpaare sind – es gibt eine Reihe an Schauspielerinnen und Schauspielern, die einfach nicht zusammenpassen und deren fiktive Liebesbeziehung absolut nicht glaubwürdig ist. Schwer zu ertragen war beispielsweise die Romanze zwischen Jon Snow und Daenerys Targaryen in "Game of Thrones". Dass Ross und Rachel aus "Friends" kein gutes Serienpaar abgeben, war den meisten Fans gleich von Beginn der ersten Staffel klar. Und auch bei Mr. Big und Carrie aus "Sex and the City" musste man sich unweigerlich fragen: Warum hat sie sich für keinen ihrer anderen Serienpartner entschieden?

Furchtbar mitanzusehen waren auch die Liebesgeschichten zwischen Bella and Edward in "Twilight", Jamie und Aurelia sowie David und Natalie in "Tatsächlich Liebe", Hayden Christensen und Natalie Portman in "Star Wars" oder Gigli und Ricki in "Liebe mit Risiko – Gigli" – obwohl Jennifer Lopez und Ben Affleck sogar im echten Leben ein Paar waren und wieder sind. Ja, die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden, denn kaum ein Film oder eine Serie kommt ohne die beliebten oder eben unbeliebten Romanzen aus.

Welche Film- und Serienpaare konnten Sie nur schwer ertragen?

Und aus welchem Grund? Welche Paare fanden Sie hingegen sympathisch und stimmig? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.2.2022)