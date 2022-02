Berlin/Moskau -Die Deutsche Welle (DW) muss weiter auf die entzogenen Akkreditierungen ihrer Journalisten in Russland verzichten. "Die Akkreditierungen bleiben weiterhin entzogen", sagte ein Sprecher des deutschen Auslandssenders am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor habe es ein Gespräch des Moskauer DW-Büroleiters mit der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gegeben.

Dem DW-Sprecher zufolge dürfen die betroffenen DW-Korrespondenten zugleich vorerst in Russland bleiben. Am Freitag war das Büro der Deutschen Welle in Moskau geschlossen worden, nachdem Russland am Tag zuvor ein Sendeverbot erteilt hatte. Mitarbeiter mussten ihre Akkreditierungen abgeben. Der Schritt Russlands ist eine Reaktion auf ein Sendeverbot der deutschen Medienregulierer für das Mitte Dezember gestartete deutschsprachige TV-Programm RT DE des russischen Staatsmediums RT.

Die Medienanstalten führten am vergangenen Mittwoch als Grund an, dass eine notwendige Rundfunklizenz fehle. In Deutschland braucht man für bundesweite TV-Programme eine Rundfunklizenz. Die DW verfügte über eine Sendelizenz in Russland. Der russische Kanal RT DE will vor Gericht gegen das Sendeverbot in Deutschland vorgehen. (APA, dpa, 10.2.2022)