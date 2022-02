Spieler der PC-Version von "Dark Souls" müssen sich noch zwei Wochen lang gedulden, bis die Multiplayer-Server wieder online gehen. Foto: From Software

Ende Jänner entdeckte eine bislang anonym gebliebene Person ein schweres Sicherheitsleck in der Multiplayer-Funktion der "Dark Souls"-Games am PC. Diese ermöglichte es, aus der Ferne Code auf den Systemen anderer Spieler auszuführen und dabei schlimmstenfalls ihr System zu übernehmen. Weil ihn die Entwickler von From Software auf mehreren Kanälen ignoriert hatten, demonstrierte er das Problem durch einen (harmlosen) Angriff auf den Streamer "The Grim Sleeper", dem er Botschaften von der in Windows integrierten Text-to-Speech-Engine vorlesen ließ.

Das brachte die erwünschte Aufmerksamkeit und am 23. Jänner schließlich die Abschaltung der Multiplayer-Server für die PC-Versionen von "Dark Souls: Remastered", "Dark Souls 2" und "Dark Souls 3". Zwischenzeitlich hatte die Community bereits einen Workaround in ihr eigenes Anti-Cheat-Tool "Blue Sentinel" implementiert, wofür sich Publisher Bandai Namco nachträglich bedankte.

Warten bis "Elden Ring"



Doch die Spieler werden sich weiter gedulden müssen, bis es eine offizielle Lösung gibt. Wie From Software nun erklärte, werden die "Dark Souls"-Server erst nach dem Launch ihres neuen Games "Elden Ring" wieder ans Netz gehen.

Der Titel erscheint nach aktuellem Plan am 25. Februar. Das bedeutet, dass die "Dark Souls"-Abenteuer weitere zwei Wochen ausschließlich im Einzelspielermodus erlebt werden können, so man nicht auf einer Xbox oder Playstation spielt. Insgesamt verlängert sich die Downtime auf einen Monat.

Die Entwickler begründen die Terminsetzung damit, dass man nun auch eine etwaige Anfälligkeit von "Elden Ring" überprüfe und es einige Zeit benötige, entsprechende Testumgebungen aufzubauen, um Lösungen für die Sicherheitslücke auszutesten. Man versicherte aber, dass sich die Spieler ob des Lecks keine Sorgen mehr machen müssten, sobald die Server wieder online gehen.

"Elden Ring" ist das erste Spiel des Studios seit "Sekiro" im Jahr 2019. Es soll das Konzept von "Dark Souls" in eine vollständig offene Welt überführen. Der erzählerische Hintergrund dazu wurde in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin ("A Song of Ice and Fire") erarbeitet. (gpi, 10.2.2022)