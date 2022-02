14 Radioverbände haben sich zur "World Radio Alliance" zusammengefunden. Foto: worldradioalliance.com

Wien – 14 Radioverbände aus Europa, den USA, Kanada und Australien haben sich zur "World Radio Alliance" zusammengeschlossen. Erklärtes Ziel ist es, "den Wert des Radios und seine besondere Marketingkraft rund um den Globus darzustellen und zu fördern", wie es am Donnerstag in einer Aussendung des Verbands Österreichischer Privatsender (VÖP) hieß.

Für ihren Start hat die "World Radio Alliance" den heurigen World Radio Day am 13. Februar 2022 gewählt. Auf der Website wurde neben Informationen zur Allianz auch ein Video veröffentlicht, in dem Werbetreibende renommierter Marken die Stärken von Radio und Audio hervorheben.

The World Radio Alliance

Neben dem VÖP zu den Gründungsmitgliedern gehören Radiocentre (UK), Radiozentrale (Deutschland), Audify (Niederlande), RAB (USA), RadioMedia (Finnland), Bureau de la Radio (Frankreich), VIA – Association of AV Media (Bel‐ gien), ACR – Associaciò Catalana de Ràdio (Spanien), Radiocentre Ireland, FCP AssoRadio (Italien), Radio Connects (Kanada), Commercial Radio Australia sowie egta International Association of TV & Radio Sales houses. Den Vorsitz hat Lucy Barrett von Radiocentre UK übernommen, Vizepräsidentin ist Caroline Gianias von Radio Connects in Kanada. (red, 10.2.2022)