Wie sollten Gesetze in Hinblick auf den Besitz und Konsum von Marihuana aussehen? Staaten gehen hier unterschiedliche Wege – oft gibt es auch Abstufungen, was zum Beispiel die Nutzung von medizinischem Cannabis betrifft. Die Meinungen über die Legalisierung von Cannabis sind jedenfalls divers, und in den meisten Ländern – so auch in Österreich – ist der Besitz nach wie vor illegal und steht unter Strafe.

Sollten auch hierzulande Cannabisprodukte und Marihuana für den Freizeitgebrauch legalisiert werden? Foto: APA/dpa/Fabian Sommer

Und doch hat sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich Legalisierung etwas getan. Immer öfter ändern Staaten die Gesetzeslage und ebnen damit den Weg zur Entkriminalisierung. In Uruguay sind zum Beispiel der Anbau und der Besitz von Marihuana und Cannabisprodukten erlaubt, in Malta hat man Ende 2021 ein Gesetz verabschiedet, das den Freizeitgebrauch legalisiert.

Auch in Deutschland könnte es noch 2022 zu einer Legalisierung der Substanz im Sinne einer "kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" kommen. In Österreich macht aktuell der 26-jährige Paul Burger in der Öffentlichkeit auf die Thematik aufmerksam: Mit einem Individualantrag möchte er die Eigenbedarfsregelung im Suchtmittelgesetz kippen – der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat nun ein Verfahren zur Prüfung des Cannabisverbots eingeleitet.

Verantwortungsvolle Legalisierung

Dass die Legalisierung unter gewissen Bedingungen begrüßenswert sei, meint auch Juri Scotland, der Molekularbiologie, Genetik und Neurowissenschaften studiert hat und Gründer eines Unternehmens ist, das Hanf in Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetikprodukten anbietet, kürzlich im STANDARD. "Man sollte Genuss und Gebrauch von Cannabis freigeben – aber gleichzeitig den Anbau streng regulieren." Werde nicht streng überwacht, welche chemische Zusammensetzung die angebauten Pflanzen haben, könne das für psychisch gefährdete Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem Jugendliche, schwere psychische Auswirkungen haben.

Für "Hartmann von Aue" wäre eine Legalisierung ein wichtiger Schritt – vor allem, was die Qualitätssicherung betrifft:

"hansfranzsepp1234" berichtet von seiner persönlichen Erfahrung und hält eine Legalisierung für gefährlich:

Für "Gentigan" ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Gesetze in Österreich ändern werden, vor allem in Hinblick auf die Entscheidungen in Deutschland:

Wie ist Ihre Position in dieser Debatte?

Was spricht für, was gegen eine Legalisierung von Cannabis in Österreich? Welche Voraussetzungen und Einschränkungen sollte es dabei geben? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 14.2.2022)