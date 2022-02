Pandemie

Kritik aus Ländern an Impfpflicht wird lauter

Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer sieht die Notwendigkeit von Stufe drei "offen". Grünen-Klubchefin Maurer will am Zeitplan festhalten. In den nächsten Tagen soll eine wissenschaftliche Kommission übernehmen