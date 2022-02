Das vorgründerzeitliche Gebäude in der Andreasgasse 9 in Wien-Neubau war "eigentlich eine Ruine", ein Abbruch wurde aber nicht genehmigt, da es sich mitten in einer Schutzzone befindet. Also machten die Rataplan Architekten ein modernes Bürogebäude für Unternehmen der Sozialbau-Gruppe daraus. Bauherr war die Sozialbau AG, in die Freiraumplanung war auch die DnD Landschaftsplanung involviert.