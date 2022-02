Foto: Matthias Cremer

Wien – Er sei in seinem Sport "ein Ausnahmetalent", bescheinigt der Boxtrainer dem 18-jährigen Hans Amann (Name geändert, Anm.). Allerdings hat der Teenager ganz offensichtlich ein massives Problem mit seiner Impulskontrolle, weshalb er nun vor Richter Andreas Hautz sitzt. Amann soll wiederholt seine Mutter attackiert haben, beim jüngsten Angriff im vergangenen Dezember brach er ihr gar Nase und Jochbein. Dazu kommt ein Vorfall in einem Wiener Bahnhof: Die Staatsanwältin wirft dem Unbescholtenen vor, dort einen anderen Fahrgast niedergestreckt zu haben, nachdem der ihn auf die FFP2-Masken-Pflicht aufmerksam gemacht hatte.

"Bekennen Sie sich schuldig?", fragt der Richter den Schulabbrecher, der vor der Untersuchungshaft für 200 Euro im Boxclub gearbeitet hat. "Ich weiß es nicht", lautet die ungewöhnliche Antwort. "Na ja, haben Sie irgendetwas falsch gemacht, oder war alles in Ordnung?" – "Ja, schon." – "Das war eine Oder-Frage." – "Teilweise habe ich mich falsch ...", will sich der gebürtige Österreicher nicht klar äußern.

Airpods ja, Maske nein

Hautz probiert es also anders und lässt Amann zunächst seine Sicht auf den Vorfall in der S-Bahn erzählen. "Ich bin gefahren und hatte Airpods in den Ohren. Kennen Sie die? Die neuesten haben Noise-Cancellation, da hört man die Umgebungsgeräusche nicht", fragt der 18-Jährige den erfahrenen Jugendrichter. "Die Airpods hatten Sie drin, was hatten Sie nicht?", kontert der. "Eine Maske", gibt Amann zu.

Als er ausstieg, habe er "plötzlich von hinten eine Watsche auf den Kopf bekommen", behauptet der Angeklagte. Er habe nicht gewusst, warum, die Kopfhörer entfernt und einen böse dreinblickenden Mann gesehen, der bei einem ÖBB-Mitarbeiter stand. Die beiden hätten ihn "tief beleidigt", erinnert sich Amann.

Er wollte das klären, sei dem anderen Fahrgast gefolgt und habe ihm auf die Schulter getippt. "Da hatte ich den Eindruck, der Mann wollte ausholen. Ich habe ihn dann geschlagen, bevor er mich schlagen konnte." Da sich der Mann nach dem Faustschlag ins Gesicht nochmals näherte, habe er wieder zugehauen und ihn niedergeschlagen. "Ich hatte Angst, dass er eine Waffe hat", entschuldigt der Angeklagte sich. "Als Sie ihm aber ursprünglich nachgingen, kann die Angst noch nicht da gewesen sein", merkt Hautz an.

"Wir sehen uns noch, Amigo!"

Der 39-jährige Fahrgast, der durch die Schläge Prellungen erlitt und zwei Tage im Krankenhaus war, erzählt die Geschichte ganz anders. Ihm sei der Maskenlose bereits aufgefallen, als er den Zug betrat. Als er ihn beim Aussteigen wieder sah, habe er gefragt, "ob er keine Maske braucht". Amann reagierte nicht, der Passagier bemerkte die Kopfhörer, daraufhin habe er dem Jugendlichen auf seine Kappe getippt. Vor dem Zug habe er sich beim Zugbegleiter "über die Idioten, die immer ohne Maske herumfahren", beschwert. Als er auf der Rolltreppe stand, habe der Angeklagte ihn, begleitet von den Worten "Wir sehen uns noch, Amigo!", von hinten angetippt; als er sich umdrehte, sei ansatzlos der erste Schlag gekommen.

"Sind Sie da zu Boden gegangen?", fragt der Richter. "Nein, da noch nicht. Ich bin ihm nachgegangen, dann hat er mich niedergeschlagen. Erst dann kam ich auf die Idee, dass ich besser die Polizei rufe, da ist er davongelaufen", erinnert der Zeuge sich. Der dann selbstständig ermittelte, wie er verrät: Er habe danach nämlich gedacht, der Angreifer müsse aufgrund seiner Schlagtechnik ein professioneller Kampfsportler gewesen sein. Also suchte er im Internet nach Sportklubs rund um den Tatort – und fand ein Foto des durchaus bei Turnieren erfolgreichen Angeklagten.

Vier Betretungsverbote durch die Eltern

Der für die Polizei kein Unbekannter war. Seit August 2018 hatten seine Eltern nämlich vier Betretungsverbote gegen ihn erwirkt. Das letzte stammte vom März 2021, als er seiner Mutter einen heftigen Tritt in den Unterleib versetzt haben soll. Man bemühte sich damals um einen außergerichtlichen Tatausgleich, der von Amann aber schließlich abgebrochen wurde: Die Mutter lüge, er wolle ein Strafverfahren, um das beweisen zu können, so seine Argumentation.

Dieses hat er nun, und er erzählt dem Richter, dass seine Kindheit schrecklich gewesen sei. Seit er zehn Jahre alt war, sei er von seinen Eltern geschlagen worden, behauptet er. Einmal hätten sie seine Videospielkonsole mit einem Hammer zerstört, ein anderes Mal sei er von einem älteren Burschen sexuell belästigt worden, worauf seine Mutter gesagt habe: "Ich weiß nicht, ob du noch mein Sohn sein kannst." Der Vater sei überzeugt gewesen, dass sein Sohn "besessen" sei, und habe ihn deshalb für einen Tag in ein Kloster gebracht, wo ein Geistlicher einen Exorzismus an ihm durchgeführt habe, stellt der Angeklagte in den Raum.

"Ich bin sicher nicht leicht", gibt Amann andererseits zu. "Wenn sie gesagt haben, ich soll mir die Zähne putzen, hat das lange gedauert." – "Also sind Ihre Eltern schuld?", will Hautz wissen. "Irgendwie schon." – "Haben Sie auch einen Anteil?" Der Angeklagte bleibt eine klare Antwort schuldig.

Finanzielle Unterstützung nach Schulabbruch

Nach dem Tritt gegen die Mutter im März kam es dann am 18. Dezember zum Hauptanklagepunkt. Amann, der bei seiner Großmutter wohnt, erhielt eine Rechnung der Rettung über 700 Euro – möglicherweise wegen des Vorfalls im Bahnhof, ganz klar wird das nicht. Er rief jedenfalls seine Eltern an, die ihn finanziell unterstützen.

"Ich habe mit dem Vater telefoniert, der begann zu schimpfen und zu drohen. Er hat gesagt: 'Ich schieß dir mit einer Magnum in den Schädel, dass dein Gehirn in alle Richtungen spritzt'", stellt sich der Angeklagte neuerlich als Opfer dar. Trotz des aufrechten Betretungsverbots fuhr er daher ins Elternhaus, um die Angelegenheit zu klären. "Wieso glauben Sie, dass Sie normal reden können, wenn schon ein Telefonat so eskaliert?", versteht der Richter den Grund für den Besuch nicht. "Ich war dumm", entschuldigt Amann sich lapidar.

Der Angeklagte gibt zu, über das Eingangstor geklettert zu sein und seine Mutter zur Seite gedrängt zu haben, als sie die Tür öffnete. Drinnen sei aber sein Vater bereits mit einer Metallstange in der Hand die Treppen heruntergekommen, auch seine Mutter habe sich so eine Stange genommen. Diese schlug ihn damit, nachdem er zunächst dem Vater einen Schlag verpasst hatte, um ihn abzuwehren. Daher habe er auch der Mutter ins Gesicht geschlagen, ehe er flüchtete.

Mutter Nase und Jochbein gebrochen

"Ihr Vater entschlägt sich der Aussage, aber Ihre Mutter wird aussagen, und die schildert die Situation ganz anders. Warum sollte sie das machen?", wundert sich der Richter. "Sie will wahrscheinlich keinen Ärger bekommen, weil sie mich mit der Stange geschlagen hat", mutmaßt der Angeklagte. "Wieso soll Ihre Mutter Ärger bekommen, wenn sie eine gebrochene Nase und ein gebrochenes Jochbein hatte, als die Polizei kam? Glauben Sie, sie hat sich spontan eine Geschichte ausgedacht?", ist Hautz konsterniert.

"Also, zusammengefasst: Alle anderen sind schuld, und Sie haben keinen Anteil", fasst der Richter schließlich die Verantwortung des Angeklagten zusammen. Denn auch der Tritt gegen die Mutter im März sei eine Lüge, beteuert er, er habe sie nur weggeschoben. Sie verleumde ihn, um einen Grund für ein Betretungsverbot zu haben, ist Amann überzeugt. "Ich will mit meinen Eltern einfach gar nichts mehr zu tun haben", sagt er noch.

Die 54-jährige Mutter will in Abwesenheit ihres Sohnes aussagen, also wird er in den Nebenraum geführt. "Wir haben alles probiert, um ihn unter Kontrolle zu bekommen", erinnert sie sich. Ihr Sohn habe jedes Jahr die Schule gewechselt, bei ihm seien eine gestörte Impulskontrolle und ADHS diagnostiziert worden, Medikamente hätten aber starke Nebenwirkungen gehabt.

Ohrfeigen und ein Gebet

"Sind Sie auch gewalttätig geworden?", will Hautz wissen. Die Mutter gibt zu, dass beide Elternteile manchmal Ohrfeigen verteilt haben. Den "Exorzismus" bestreitet sie aber – sie seien einmal in ein Stift gefahren, dort habe ein Pater mit Amann gebetet. Sie gibt auch zu, dass sie ihren Sohn mit einer Gymnastikstange am Oberarm geschlagen habe, aber da sei ihr Gatte bereits niedergestreckt auf dem Boden gelegen. "Er ist eigentlich ein netter Kerl, aber krank", sagt die Mutter. "Ich will nur, dass ihm geholfen wird. Deshalb bin ich hier und sage aus", begründet sie, warum sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht keinen Gebrauch macht.

"Ich sehe mich als schuldig, ich hätte einfach nicht hinschlagen dürfen", erklärt der Angeklagte noch in seinem Schlusswort. In dem er auch betont, in der Untersuchungshaft allen Konflikten mit Mithäftlingen aus dem Weg gegangen zu sein.

Richter Hautz ist das zu wenig an positiver Zukunftsprognose. Er verurteilt Amann zu 15 Monaten Haft, fünf davon sind unbedingt. Zusätzlich erteilt er die Weisung, dass der Angeklagte nach seiner Entlassung eine Einzeltherapie bei der Männerberatung absolvieren muss, keinerlei Kontakt zu seinen Eltern haben darf und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen muss. Der Angeklagte sieht zunächst einen Verfahrensfehler, akzeptiert die Entscheidung aber schließlich, ehe er verzweifelt in Tränen ausbricht. Die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 10.2.2022)